Одна из сильнейших европейских армий отказалась от легендарных американских вертолетов

Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Германии официально вывели из своего состава легендарный американский вертолет Bell UH-1D. Он успел прослужить в бундесвере 53 года. Об этом пишет defence-blog.com.



Фото: wikipedia.org

UH-1D поисково-спасательной службы бундесвера совершил последний полет над коммуной Хольцдорф в ходе церемонии списания вертолета в присутствии министра обороны Германии 12 апреля.

С 1968 года германские Вооруженные силы закупили в общей сложности 340 таких геликоптеров. Машины использовались для перевозки личного состава, поисково-спасательных операций, а также для борьбы с лесными пожарами и наводнениями.

На смену устаревшему вертолету германская армия закупает более современную модель H145 от компании Airbus.

Многоцелевой вертолет UH-1, прозванный у солдат «Хьюи», сделала легендарным Вьетнамская война. На вооружение геликоптер стал поступать еще в конце пятидесятых, но именно во Вьетнаме «Хьюи» смог проявить себя. Первые вертолеты оказались в этой стране в 1962 году и тут же активно включились в бои.

«Хьюи» мог почти все: эскортировать транспортные вертолеты, доставлять подкрепление за сотни километров и эвакуировать раненых. На вертолеты ставили пулеметы и неуправляемые ракеты. В конце шестидесятых вертолетов UH-1 было во Вьетнаме столько, сколько в то время не имели все армии мира — около 2500 штук. В разные годы UH-1 активно поставлялся на экспорт.