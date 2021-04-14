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«Я много лет стеснялась»: Каменских показала фото в купальнике до похудения

14.04.2021 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Украинская певица Настя Каменских показала в сети свою фигуру до похудения.

«Я много лет стеснялась»: Каменских показала фото в купальнике до похудения

На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивные фото в купальнике.

«До/После... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити... я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим», - написала она.


Настя Каменских утверждает, что главное - это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя.

«Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому», - пишет звезда.


Она отметила, что хоть и не соответствует параметрам 90-60-90, но не корит себя за это, а любит такой, какая есть.

«Моя идеальность - в моей неидеальности. Об этом буду с вами делиться дальше», - резюмировала Настя.
 
 
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Звезда заявила, что нужно становиться лучше не для других, а исключительно для себя.
 
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