Источник материала: UDF

«До/После... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити... я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим», - написала она.

«Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому», - пишет звезда.

«Моя идеальность - в моей неидеальности. Об этом буду с вами делиться дальше», - резюмировала Настя.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я много лет стеснялась»: Каменских показала фото в купальнике до похудения Звезда заявила, что нужно становиться лучше не для других, а исключительно для себя.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивные фото в купальнике.утверждает, что главное - это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя.Она отметила, что хоть и не соответствует параметрам 90-60-90, но не корит себя за это, а любит такой, какая есть.