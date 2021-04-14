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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белстат снова не опубликовал статистику по смертности В 2020-м году население Беларуси сократилось более чем на 61 тысячу человек.

Напомним, последний раз статистика по смертности в стране публиковалась почти год назад - по итогам 1 квартала 2020 года, когда в стране официально был еще только один умерший от COVID-19.Между тем, как недавно стало известно, в 2020-м году население Беларуси сократилось более чем на 61 тысячу человек. Это в три с лишним раза больше, чем в 2019-м.При этом, согласно данным, которые Беларусь передала ООН, за первое полугодие 2020 года в Беларуси была рекордная смертность за последние 10 лет - так называемая избыточная смертность, которую специалисты относят исключительно к смертности от COVID-19, составила не менее 5600 человек с апреля по июнь.