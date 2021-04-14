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Елена Николаевна (в первом ряду вторая слева) на суде. Фото: «Першы рэгіён»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как наказали учительницу с 30-летним стажем из Иванова «за клевету на милиционеров» Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Педагога с 30-летним стажем признали виновной и назначили два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.также обязали возместить двум потерпевшим по 1,5 тысячи рублей морального вреда.По версии обвинения, Елена Николаевна в телеграм-чате делала репосты с клеветой в адрес старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями Ивановского РОВДи начальника Дрогичинского РОВДПриговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.