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Ставка рефинансирования повышается с 7,75% до 8,5%

14.04.2021 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ставка рефинансирования повышается с 7,75% до 8,5%
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С 21 апреля ставка рефинансирования составит 8,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — 7,5% годовых, сообщили в Нацбанке.

Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка сегодня «по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 года с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен».

В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров.

В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии, объяснили в Нацбанке.

Предыдущий раз ставка рефинансирования увеличивалась в начале 2015 года, когда Павел Каллаур только заступил в должность и разбирался с наследием Надежды Ермаковой.

С июля 2020 года ставка рефинансирования составляла 7,75%.
 
 
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