Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

сообщили

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ставка рефинансирования повышается с 7,75% до 8,5% Этого добивался Нацбанк и требовала экономика.

Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка сегодня «по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 года с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен».В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров.В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии, объяснили в Нацбанке.Предыдущий раз ставка рефинансирования увеличивалась в начале 2015 года, когдатолько заступил в должность и разбирался с наследиемС июля 2020 года ставка рефинансирования составляла 7,75%.