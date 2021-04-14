Бизнесмен: «Миллион белорусов уедут из страны на три месяца — по возвращению будут встречать с оркестром»

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Малашко — о том, есть ли в белорусской экономике незаменимые.





Рост экономики последних лет был «производством ради производства» и никак не влиял на благосостояние граждан. Об этом говорится в статье , опубликованной, как ни удивительно, в официальном издании Нацбанка «Банковский вестник». То есть, и среди лояльных к власти экономистов все отчетливее зреет понимание, что имитация деятельности, иллюзия развития в экономике ни к чему хорошему не приведет.

— Очень бы хотелось, чтобы «омоноэкономике» сказали, что это было вредно, признали ошибки и перестали ломать новые дрова. Но, к сожалению, такого не будет, — отметил директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко на Примусе . — Сейчас, с точки зрения «верхов», нужно прогнуть ситуацию так, чтобы «низы» хорошенько прочувствовали, что они не правы.

Сколько человек должны выступить против, чтобы эта имитация бурной деятельности прекратилась? Мне за последние недели понравилась государственная «каруселька». Кто-то наверху сказал: у нас незаменимых нет, не нравится — уходите.

Первый молокозавод принимает решение , чтобы все свои косяки, промахи переложить на трудовой коллектив — давайте-ка подпишем договор о коллективной материальной ответственности. Десятки человек написали заявление и ушли с завода.

И тут же райисполком начал суетиться — оказалось, некому работать, город-то может и без провизии остаться… Начинают уговаривать, а вернитесь-ка вы назад. Вот она, «каруселька» в действии: кто-то самый умный наверху придумал, что нам ничего не надо, кто-то пониже продемонстрировал, как это работает, а потом исполком бегает и уговаривает вернуться.

Точно так же, как в медицине: разрабатывается сейчас проект, как привлечь назад врачей. Ровно такая же «каруселька», колесо Сансары. И сколько бы ни говорили в Минздраве , что в год уезжает из Беларуси 250 врачей, а выпускается 2,7-2,8 тысяч, но у нас в стране 85% выпускников ВУЗов никогда не работают по специальности, поэтому свободные вакансии закрываются никак.

То есть, нужно, чтобы на конкретно взятом предприятии народу все это надоело, они собрались и сказали: «Ну, раз мы вам не нужны — мы ушли». И все тут же станет на свои места.

…Миллион-полтора белорусов уедут из страны на три месяца — по приезде будут встречать поезда с оркестром и транспарантами, вернулся «народец», может, поработает и принесет в экономику денег, — иронизирует бизнесмен.

На фоне нехватки профессионалов в разных отраслях тем более удивительной выглядит поспешно проталкиваемая властями новая редакция Трудового Кодекса РБ. Напомним, согласно уже одобренному в первом чтении кодексу наниматели получат право увольнять работников, получивших арест по административной статье , а также за «участие в незаконных забастовках» и призывы к ним.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Белорусский конгресс демократических профсоюзов обратился в Международную организацию труда. Поможет ли нам МОТ — адресовал вопрос бизнесмену руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

— Любые правовые нормы, которые в Беларуси пишутся и создаются, надо рассматривать с приставкой «вопреки здравому смыслу», — считает Александр Малашко. — И тогда все становится на свои места, все логично и понятно. Тогда международные профсоюзы будут задавать вопрос: может, вернемся все-таки к здравому смыслу, к Конституции, которая есть? А пока у нас Зимбабве.