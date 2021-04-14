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Бизнесмен: «Миллион белорусов уедут из страны на три месяца — по возвращению будут встречать с оркестром»
14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Малашко — о том, есть ли в белорусской экономике незаменимые.
Рост экономики последних лет был «производством ради производства» и никак не влиял на благосостояние граждан. Об этом говорится
— Очень бы хотелось, чтобы «омоноэкономике» сказали, что это было вредно, признали ошибки и перестали ломать новые дрова. Но, к сожалению, такого не будет, — отметил директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко на
Сколько человек должны выступить против, чтобы эта имитация бурной деятельности прекратилась? Мне за последние недели понравилась государственная «каруселька». Кто-то наверху сказал: у нас незаменимых нет, не нравится — уходите.
Первый молокозавод
И тут же райисполком начал суетиться — оказалось, некому работать, город-то может и без провизии остаться… Начинают уговаривать, а вернитесь-ка вы назад. Вот она, «каруселька» в действии: кто-то самый умный наверху придумал, что нам ничего не надо, кто-то пониже продемонстрировал, как это работает, а потом исполком бегает и уговаривает вернуться.
Точно так же, как в медицине: разрабатывается сейчас проект, как привлечь назад врачей. Ровно такая же «каруселька», колесо Сансары.
То есть, нужно, чтобы на конкретно взятом предприятии народу все это надоело, они собрались и сказали: «Ну, раз мы вам не нужны — мы ушли». И все тут же станет на свои места.
…Миллион-полтора белорусов уедут из страны на три месяца — по приезде будут встречать поезда с оркестром и транспарантами, вернулся «народец», может, поработает и принесет в экономику денег, — иронизирует бизнесмен.
На фоне нехватки профессионалов в разных отраслях тем более удивительной выглядит поспешно проталкиваемая властями новая редакция Трудового Кодекса РБ. Напомним, согласно уже одобренному в первом чтении кодексу наниматели
Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Белорусский конгресс демократических профсоюзов обратился в Международную организацию труда. Поможет ли нам МОТ — адресовал вопрос бизнесмену руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.
— Любые правовые нормы, которые в Беларуси пишутся и создаются, надо рассматривать с приставкой «вопреки здравому смыслу», — считает Александр Малашко. — И тогда все становится на свои места, все логично и понятно. Тогда международные профсоюзы будут задавать вопрос: может, вернемся все-таки к здравому смыслу, к Конституции, которая есть? А пока у нас Зимбабве.
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Бизнесмен: «Миллион белорусов уедут из страны на три месяца — по возвращению будут встречать с оркестром»
Есть ли в белорусской экономике незаменимые?
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