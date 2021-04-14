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В Минске МАЗ протаранил маршрутку — два пассажира в больнице

14.04.2021 12:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси произошло сегодня утром на Партизанском проспекте столицы.

В Минске МАЗ протаранил маршрутку — два пассажира в больнице

По информации столичной ГАИ, 23-летний водитель грузовика МАЗ врезался в микроавтобус «Мерседес».

В результате аварии два пассажира (девушка 2000 г.р. и женщина 1974 г.р.) получили травмы и были доставлены в больницу.

 
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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси произошло сегодня утром на Партизанском проспекте столицы.
 
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