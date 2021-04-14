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В Минске МАЗ протаранил маршрутку — два пассажира в больнице
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси произошло сегодня утром на Партизанском проспекте столицы.
По информации столичной ГАИ, 23-летний водитель грузовика МАЗ врезался в микроавтобус «Мерседес».
В результате аварии два пассажира (девушка 2000 г.р. и женщина 1974 г.р.) получили травмы и были доставлены в больницу.
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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси произошло сегодня утром на Партизанском проспекте столицы.
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