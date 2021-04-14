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Получали деньги, а товар не высылали. Супругов из Минского района обвиняют в мошенничестве

14.04.2021 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супруги из Минского района обманули 162 покупателя на фиктивных торговых интернет-площадках. Покупателям не приходил товар, а продавцы не возвращали деньги. Подробности сообщает Следственный комитет.


Скриншот: Следственный комитет

С октября 2018-го по сентябрь 2019 года супруги создали в соцсетях несколько аккаунтов по продаже одежды, обуви, аксессуаров, посуды и прочего. Реального товара не было — пара размещала чужие фото и указывала заниженные цены. В переписке с покупателями супруги просили предоплату в размере от 50 до 100% от стоимости товара. Когда они получали скриншот о переводе денег, обещали выслать товар по почте. Придумывали разные отговорки, а потом блокировали покупателей, удаляли свои аккаунты и создавали новые.

Люди стали обращаться в милицию. В числе потерпевших были и жители Гомельской области. Расследованием занималось местное управление Следственного комитета.

Потерпевшими признаны 162 человека, проживающие во всех областях Беларуси. Почти за год, с 2018-го по 2019-й, супруги получили от покупателей 5900 рублей. С октября 2019-го по ноябрь 2020 года жена продолжала заниматься таким мошенничеством, за это время на ее счет поступило 2200 рублей.

Супругам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 209 (Мошенничество, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передали в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.

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Супруги из Минского района обманули 162 покупателя на фиктивных торговых интернет-площадках. Покупателям не приходил товар, а продавец не возвращал деньги....
 
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