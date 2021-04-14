ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американские «Свобода» и «Независимость» оказались слишком дорогими

14.04.2021 12:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прибрежные боевые корабли типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость») Военно-морского флота (ВМС) США оказываются слишком дорогими, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Defense News.


Фото: taskandpurpose.com

Американское издание отмечает, что годовая стоимость эксплуатации одного корабля, созданного в рамках программы Littoral Combat Ship (LCS), обходится в 70 миллионов долларов, тогда как аналогичный показатель для значительно более крупных и мощных эсминцев типа Arleigh Burke составляет 81 миллион.

Решить проблему Freedom и Independence в ВМФ США предлагают сокращением числа подрядчиков, занятых в обслуживании кораблей, и передачей их задач флоту.

Defense News напоминает, что у некоторых кораблей LCS наблюдаются проблемы с силовой установкой.

Так, еще в январе издание писало, что крупнейшая в мире военно-промышленная компания, американская Lockheed Martin, прекратила поставки ВМС США прибрежных боевых кораблей типа Freedom. Согласно информации издания, причиной временного прекращения поставок стал конструктивный недостаток трансмиссии двигательной установки корабля, в разработке которой принимала участие немецкая компания Renk.

В октябре 2020 года Defense News сообщило, что корабль Detroit типа Freedom из-за проблем с двигательной установкой сломался, находясь у берегов Южной Америки.

Линейка кораблей LCS, предназначенных для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки, включает корабли типов Freedom и Independence. Первый, представляющий собой быстроходный монокорпусный корабль, разработан Lockheed Martin. Второй — тримаран (трехкорпусный корабль), создан General Dynamics.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корабли, на которые возлагали много надежд, их скорее не оправдали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан бывший политзаключенный Андрей Новиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by