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В Беларуси заблокировали доступ к сайту Dissidentby.com

14.04.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси заблокировали доступ к сайту Dissidentby.com.

Сайт перестал открываться у некоторых провайдеров. У пользователей появляется надпись о том, что доступ к сайту ограничен решением Министерства информации.

Dissidentby.com является некоммерческой инициативой по поддержке 526 политических заключенных в Беларуси. Эта поддержка заключается в прямой помощи узникам через передачи, оформление подписки на газеты и журналы, перечисление ресурсов на личный счет политзаключенного.

Также на сайте освещается вся необходимая информация о заключенных, их местоположение и состояние через социальные сети и мероприятия (вечера солидарности, концерты, образовательные мероприятия).

На вкладке политзаключенные можно найти список людей, находящихся в заключении, и написать им письмо.

 
 
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В Беларуси заблокировали доступ к сайту Dissidentby.com.
 
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