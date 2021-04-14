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Задержан бывший политзаключенный Андрей Новиков

14.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 13 апреля сотрудники Поставского РОВД задержали бывшего политзаключенного Андрея Новикова, волонтера инициативной группы по сбору подписей Светланы Тихановской и активиста "Страна для жизни".





Андрей 7 месяцев являлся политическим заключенным и содержался в минском СИЗО №1 по "делу Тихановского". Впоследствии был депортирован в Россию, запретив посещать Беларусь 10 лет, без объяснения причин освобождения и его статуса по делу.

Как сообщает телеграм-канал "Страна для жизни", Андрей Новиков был задержан вчера примерно в 21:30 в Поставах. Он приехал проведать жену с детьми. У Андрея полуторагодовалая дочь и еще одна дочь с инвалидностью. Его доставили в РОВД г. Поставы. Предварительно ему инкриминируют ст. 371 Уголовного кодекса (Незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь). В пятницу 16 апреля в присутствии адвоката будет предъявлено обвинение, пишет "Весна" .
 
 
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Вечером 13 апреля сотрудники Поставского РОВД задержали бывшего политзаключенного Андрея Новикова, волонтера инициативной группы по сбору подписей Светланы...
 
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