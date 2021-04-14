Романчук спокоен за безопасность Румаса: Люди, работающие с сыном Патрушева, из России не выдаются

– Сергей Румас утвержден членом наблюдательного совета Россельхозбанка. О чем говорит эта ситуация?





– Я поздравляю Сергея Николаевича с хорошей работой, продолжением банковской карьеры. Конечно же, материальное благополучие для себя и своей семьи он таким образом обеспечит.





Что касается окружения и компании, где он оказался, действительно это очень интересный сюжет. Наблюдательный совет Россельхозбанка возглавляет министр сельского хозяйства РФ и сын секретаря Совета безопасности Дмитрий Патрушев.





В то же время в Москве работает патрон и друг Румаса Михаил Мясникович (председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии – прим. БП).





На фоне того напряжения, которое существует между властями России и Беларуси, мнение Сергея Румаса в Москве может быть востребовано. Человек, который более 25 лет работал внутри структуры белорусской власти и банковской сферы, знает очень много и знает очень многих.





Конечно же, он может быть востребован не только как человек, понимающий в деньгах, но и как политик.





– Румас покинул Беларусь, ходят слухи об интересе силовиков к его персоне и обыске в его доме. Будет ли он в безопасности, работая в России?





– Безусловно. Люди такого уровня, работающие вместе с сыном Патрушева, просто так из России не выдаются. Это не Болкунец, это не Федута, это не адвокаты. Думаю, безопасное пребывание на работе в Москве Румасу обеспечено.





– Это далеко не первый случай, когда высокопоставленные чиновники из Беларуси, в том числе премьер-министры, уезжают на работу в Москву. Почему они не могут найти выгодную для себя работу в Беларуси?





– Уровень доходов в российских банках и монопольных структурах в десятки раз выше, чем можно заработать в Беларуси. А поскольку, как я понимаю, у этих людей нет ценностных привязок и их амбиции не распространяются на политику, на то, чтобы осуществлять перемены в своей стране, то они решают личные вопросы, связанные с материальным благополучием и профессиональной самореализацией.





Рынок России для этих целей хорошо подходит. Если Шредер устроился в «Газпром», почему бы Кобякову (теперь возглавляет угольный холдинг «Сибуглемет» - прим. БП) и Румасу не устроиться в соответствующие российские структуры.