ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Романчук спокоен за безопасность Румаса: Люди, работающие с сыном Патрушева, из России не выдаются

14.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В отличие от Федуты и Болкунца, бывший премьер может не опасаться своей выдачи Минску, заявил "Белорусскому партизану" руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Романчук спокоен за безопасность Румаса: Люди, работающие с сыном Патрушева, из России не выдаются
– Сергей Румас утвержден членом наблюдательного совета Россельхозбанка. О чем говорит эта ситуация? 

– Я поздравляю Сергея Николаевича с хорошей работой, продолжением банковской карьеры. Конечно же, материальное благополучие для себя и своей семьи он таким образом обеспечит. 

Что касается окружения и компании, где он оказался, действительно это очень интересный сюжет. Наблюдательный совет Россельхозбанка возглавляет министр сельского хозяйства РФ и сын секретаря Совета безопасности Дмитрий Патрушев

В то же время в Москве работает патрон и друг Румаса Михаил Мясникович (председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии – прим. БП). 

На фоне того напряжения, которое существует между властями России и Беларуси, мнение Сергея Румаса в Москве может быть востребовано. Человек, который более 25 лет работал внутри структуры белорусской власти и банковской сферы, знает очень много и знает очень многих. 

Конечно же, он может быть востребован не только как человек, понимающий в деньгах, но и как политик.

– Румас покинул Беларусь, ходят слухи об интересе силовиков к его персоне и обыске в его доме. Будет ли он в безопасности, работая в России?

– Безусловно. Люди такого уровня, работающие вместе с сыном Патрушева, просто так из России не выдаются. Это не Болкунец, это не Федута, это не адвокаты. Думаю, безопасное пребывание на работе в Москве Румасу обеспечено.

– Это далеко не первый случай, когда высокопоставленные чиновники из Беларуси, в том числе премьер-министры, уезжают на работу в Москву. Почему они не могут найти выгодную для себя работу в Беларуси?

– Уровень доходов в российских банках и монопольных структурах в десятки раз выше, чем можно заработать в Беларуси. А поскольку, как я понимаю, у этих людей нет ценностных привязок и их амбиции не распространяются на политику, на то, чтобы осуществлять перемены в своей стране, то они решают личные вопросы, связанные с материальным благополучием и профессиональной самореализацией.

Рынок России для этих целей хорошо подходит. Если Шредер устроился в «Газпром», почему бы Кобякову (теперь возглавляет угольный холдинг «Сибуглемет» - прим. БП) и Румасу не устроиться в соответствующие российские структуры.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отличие от Федуты и Болкунца, бывший премьер может не опасаться своей выдачи Минску, заявил "Белорусскому партизану" руководитель Научно-исследовательского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белстат снова не опубликовал статистику по смертности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by