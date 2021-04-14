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Кочанова уверяет: Мы - не самозванцы

14.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова признала, что серьёзных контактов с западными коллегами пока не получается.

По ее словам, белорусские парламентарии неоднократно обращались к коллегам из стран ЕС — "просили, чтобы они услышали нас: "Послушайте от нас информацию, из первых уст, информацию о происходящем в нашей стране", рассказала она в интервью белорусскому телевидению.

Итогом этих обращений стали лишь "подвижки" — по ее словам, с белорусскими депутатами готовы "работать и услышать то, что происходит в нашей стране от нас" парламентарии Франции и Италии. Председатель Совета Республики, правда, не уточнила о контактах какого уровня идет речь. Но судя по всему полномасштабного сотрудничества пока не получается.

"Ведь мы не самозванцы, мы те люди, которые работают в Национальном собрании Республики Беларусь, и поэтому мы будем делать все для того, чтобы конструктивно сотрудничать со всеми, кто будет идти нам навстречу", — сказала Кочанова.

Напомним, еще в ноябре 2020 года Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой среди прочего поддержал требование белорусов провести новые свободные выборы и осудил действия белорусской Палаты представителей, которая приняла закон о лишении белорусов гражданства. 

Кроме того Евродепутаты потребовали провести расследования смертей граждан, погибших во время протестов, и призвали к международному расследованию преступлений режима Александра Лукашенко.
 
 
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Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова признала, что серьёзных контактов с западными коллегами пока не получается.
 
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