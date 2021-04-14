Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. В пункте пропуска на литовско-белорусской границе "Бенякони" может быть снижен пропуск автомобилей, об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Проблемы могут возникнуть в период с 12 до 18 часов в среду, 14 апреля, из-за проведения плановых работ по его модернизации.

Литовское направление давно стало самым загруженным у перевозчиков. Очереди, в которых перевозчики могут провести достаточно долгое время , там фиксируются постоянно, причины называются разные: как сбои в работе оборудования у литовских служб, так и ремонт популярного пункта пропуска "Мядининкай" .

Сейчас в ПП "Бенякони" в очереди на въезд в Литву находится 280 фур. В других пунктах пропуска число грузовиков варьируется: в частности, в "Котловке" стоит 260 грузовиков, в "Каменном Логе" - 410 грузовиков, "Привалке" - 110 большегрузов.

Напомним также, что с понедельника, 12 апреля, возобновилась работа трех пунктов пропуска на белорусско-литовской границе: "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Виндзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

В Госпогранкомитете Беларуси рекомендуют водителям при планировании маршрута следить за складывающейся обстановкой на сайте ведомства. Информация об очередях регулярно обновляется.

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