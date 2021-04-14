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Проблемы с пропуском транспорта могут возникнуть в ПП "Бенякони"
14.04.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. В пункте пропуска на литовско-белорусской границе "Бенякони" может быть снижен пропуск автомобилей, об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Проблемы могут возникнуть в период с 12 до 18 часов в среду, 14 апреля, из-за проведения плановых работ по его модернизации.
Литовское направление давно стало самым загруженным у перевозчиков. Очереди, в которых перевозчики могут
Сейчас в ПП "Бенякони" в очереди на въезд в Литву находится 280 фур. В других пунктах пропуска число грузовиков варьируется: в частности, в "Котловке" стоит 260 грузовиков, в "Каменном Логе" - 410 грузовиков, "Привалке" - 110 большегрузов.
Напомним также, что с понедельника, 12 апреля,
В Госпогранкомитете Беларуси рекомендуют водителям при планировании маршрута следить за складывающейся обстановкой на
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Литовское направление традиционно самое загруженное – в очередях на границе зачастую стоят сотни большегрузов.
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