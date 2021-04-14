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Полицейский застрелил 16-летнего подростка в штате Мэриленд

14.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полицейский застрелил 16-летнего подростка в штате Мэриленд

В американском штате Мериленд полицейский застрелил 16-летнего подростка. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает РИА «Новости».

Трагедия случилась в округе Сент-Мери, где в полицию поступило сообщение о подозрительном, вероятно, вооруженном подростке. Прибывший на место полицейский убедился, что молодой человек был вооружен пистолетом и ножом. В какой-то момент подросток направил на правоохранителя оружие, после чего полицейский выстрелил в него. Согласно свидетельствам очевидцев, раненный подросток выхватил нож и попытался встать, однако офицер приказал ему бросить оружие, после чего вызвал скорую.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался в больнице. Как выяснилось позже, пистолет, которым он угрожал офицеру, хоть и весьма походил на боевой все же был страйкбольным.

По факту смерти подростка проводится расследование, полицейский от работы временно отстранен.

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В американском штате Мериленд полицейский застрелил 16-летнего подростка. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает РИА «Новости». Трагедия случилась...
 
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