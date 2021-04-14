«Нью-Джерси» проиграл очередной матч в регулярном чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе проиграл очередной матч в регулярном чемпионате НХЛ.

Минувшей ночью «дэвилс» встречались с «Нью-Йорк Рейнджерс» и крупно уступили – 0:3.

Белорус Егор Шарангович провел на льду больше 20 минут – это самое продолжительное время за всю карьеру в НХЛ. Сейчас команда белоруса по-прежнему занимает предпоследнее, седьмое место в Восточном дивизионе.

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