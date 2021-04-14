Зачем на могилы в средние века накладывали решетки? Вы не поверите!

Источник материала: ОНТ

В материале уделено внимание этому необычному явлению в Англии, однако установка решеток на могилы практиковалась и в других странах Европы.

Если вы когда-нибудь бывали на английском старом кладбище, то могли заметить «клетки» поверх могил. Бывшие жители СССР привыкли к оградкам на кладбище, но такое явление поразит явно многих. Зачем же люди устанавливали данные конструкции на могилах?

Скорее всего, вам приходит мысль, что это сделали суеверные люди, которые боялись восстания мертвых из могил, превращения усопших в зомби или вампиров. Учитывая, что некоторые современные люди верят в это до сих пор, то звучит достаточно логично.



Фото: regnum.ru

Однако цель этих конструкций утилитарная. Данные клетки защищают не нас от восстания мертвых, а усопших от воздействия «воскресителей». И речь не о магах-волшебниках, все намного проще.

Медицина XIX века в Великобритании и отдельных частях Европы активно развивалась. Медики подробно проводили изучение человеческого тела и его особенностей, искали новый подход к лечению заболеваний, создавали лекарства. Чтобы прогрессировать в этом направлении дальше, необходим биологический материал – тело мертвого человека.



Фото: arzamas.academy

По закону в Великобритании нельзя было трогать тела обычных граждан. Для опытов можно было брать только мертвые тела бездомных или тела после смертной казни. Так как биологического материала на всех не хватало, был организован подпольный бизнес. Нанимались охотники за свежими телами, которые выкапывали гробы и доставали все необходимое, после этого привозя тело заказчику.



Фото: vobar.ru

Примечательным является тот факт, что охотники за телами могли не дожидаться естественной смерти человека. Они убивали бродяг, которых никто не будет искать, привозили тело ученому, за что получали свою денежную награду.

Родственники, которые не хотели, чтобы их близкого человека раскопали и отправили на опыты, устанавливали «мортсейфы». Однако позволить себе такую роскошь могли лишь обеспеченные люди, потому что данная конструкция стоила приличных денег.

Некоторые снимали решетки с могил после определенного срока, когда тело не представляло интереса для науки.

По материалам сайта novate.ru

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