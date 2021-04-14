«Ак Барс» сравнял счет с «Авангардом» в полуфинале хоккейного Кубка Гагарина

Источник материала: ОНТ

Второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче серии: «Ак Барс» сравнял счет в противостоянии с «Авангардом».

Шестая встреча могла стать последней, но хоккеисты из Казани выиграли со счетом 2:0. В первом и втором периодах заброшенных шайб не было. А в третьей двадцатиминутке дублем отметился Кирилл Петров – его две шайбы помогли команде возродить интригу. Решающая игра в этой серии пройдет 15 апреля в Казани.

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