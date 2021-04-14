|
«Ак Барс» сравнял счет с «Авангардом» в полуфинале хоккейного Кубка Гагарина
Источник материала: ОНТ
Второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче серии: «Ак Барс» сравнял счет в противостоянии с «Авангардом».
Шестая встреча могла стать последней, но хоккеисты из Казани выиграли со счетом 2:0. В первом и втором периодах заброшенных шайб не было. А в третьей двадцатиминутке дублем отметился Кирилл Петров – его две шайбы помогли команде возродить интригу. Решающая игра в этой серии пройдет 15 апреля в Казани.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче серии: «Ак Барс» сравнял счет в противостоянии с «Авангардом». Шестая встреча могла стать последней, но...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)