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В футбольной Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты
Источник материала: ОНТ
В футбольной Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты — это ПСЖ и «Челси».
Действующий обладатель трофея – мюнхенская «Бавария», несмотря на победу над «Пари Сен-Жермен» – 1:0 – выбывает из розыгрыша. В этом матче сработало правило гостевого гола (в первой четвертьфинальной встрече «Пари Сен-Жермен» были сильнее «Баварии» – 3:2).
Также в полуфинал выходит лондонский «Челси». Матч против «Порту» англичане проиграли, но благодаря победе в первой встрече со счетом 2:0 проходят дальше.
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В футбольной Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты — это ПСЖ и «Челси». Действующий обладатель трофея – мюнхенская «Бавария», несмотря на победу над...
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