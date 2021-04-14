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В футбольной Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты

14.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты

В футбольной Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты — это ПСЖ и «Челси».

Действующий обладатель трофея – мюнхенская «Бавария», несмотря на победу над «Пари Сен-Жермен» – 1:0 – выбывает из розыгрыша. В этом матче сработало правило гостевого гола (в первой четвертьфинальной встрече «Пари Сен-Жермен» были сильнее «Баварии» – 3:2). 

Также в полуфинал выходит лондонский «Челси». Матч против «Порту» англичане проиграли, но благодаря победе в первой встрече со счетом 2:0 проходят дальше.

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В футбольной Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты — это ПСЖ и «Челси». Действующий обладатель трофея – мюнхенская «Бавария», несмотря на победу над...
 
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