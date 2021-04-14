Пасха: что должно быть на столе?

Источник материала: ОНТ

В 2021 году праздник Пасхи будем отмечать 2 мая. В этот день заканчивается Великий пост и можно позволить себе мясные блюда и сытные салаты. Однако на столе должны присутствовать и обязательные кушанья. Рассказываем, какие.

Крашеные яйца

Это символ гроба и воскрешения Христа. Как правило, яйца красят в красный цвет, символизирующий кровь Христа, но в настоящее время есть обычай покраски яиц в разные цвета, а также роспись по ним. Можно покрасить их, выварив в луковой шелухе, или купить готовые красители, которые в ассортименте имеются перед праздником во многих магазинах. Красить яйца принято в Чистый четверг или Великую субботу. Освятите их в церкви перед Пасхой.



Фото с сайта sostavproduktov.ru

Пасхальный кулич

Кулич – главное блюдо пасхального стола, символ воскрешения Христа и перехода от Ветхого к Новому завету. Куличи пекут в Чистый четверг или в Великую субботу. Приготовление блюда – настоящее таинство. Существует поверье, что готовить кулич нужно только с хорошим настроением, тогда он получится удачным, а значит, в этом году все сложится благополучно.



Фото: gastronom.ru

Творожная пасха

Еще одно центральное блюдо пасхального стола, символизирует место распятия и смерти Христа, потому готовится, как правило, в специальной форме в виде усеченной пирамиды. Кроме того, творожная пасха – вкуснейшее лакомство из творога с добавлением сливочного масла, яиц, сметаны, орехов и сухофруктов. Готовьте десерт заранее, чтобы успеть освятить его в церкви до воскресенья. Смотрите здесь быстрый рецепт творожной пасхи без яиц.

Фото с сайта vkusnyblog.ru

Буженина и домашняя колбаса

Так как в Пасху заканчивается пост, то на столе обычно присутствуют и мясные блюда. Самое популярное – буженина, запеченная в духовке. Для этого блюда выбирайте мясо хорошего качества, без костей – окорок, лопаточная часть или вырезка. Запекайте буженину около 50 мин, если мясо весом около 1 кг. Приготовление домашней колбасы – достаточно трудоемкий процесс. Можно купить ее в магазине и пожарить на сковороде или запечь в духовке. Готовить мясные блюда следует в субботу перед Пасхой.



Фото: povar.ru

Вино

В этот день вино выступает, как символ крови Христа, поэтому на столе должно стоять именно красное вино. Регион производства, сортовой состав и количество сахара – дело вкуса. Но, например, со сдобными куличами рекомендуют полусладкие и сладкие вина, тогда как вкус мяса улучшит сухое вино.



Фото с сайта elle.ru

Не забывайте, что на Пасху выставляют на стол всё самое лучшее и вкусное, ведь только что закончился пост. Пасха – это повод остановиться, задуматься и расслабиться после зимы, чтобы потом снова взяться за работу.

Главное фото: kurgan.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram