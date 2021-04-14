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Сто дней до Олимпиады. В Японии запустили обратный отсчет

14.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сто дней до Олимпиады. В Японии запустили обратный отсчет

Сто дней до Олимпиады. В Японии запустили обратный отсчет. 

Торжественная церемония прошла в администрации Токио. Здесь установили фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр высотой более 2,5 метров. Одного зовут Мирай-това, второго – Сомэйти. А на вершине горы Такао в пригороде столицы установлен символ Олимпиады – пять колец. Старт намечен на 23 июля.

Турнир пройдет в сокращенном формате при строгом соблюдении санитарных норм. А также – без иностранных болельщиков. Будут ли вообще присутствовать зрители – решится в ближайшее время.
Проходит эстафета огня. На Олимпиаде разыграют свыше 330 комплектов медалей в тридцати трех видах спорта.

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Сто дней до Олимпиады. В Японии запустили обратный отсчет.  Торжественная церемония прошла в администрации Токио. Здесь установили фигуры талисманов Олимпийских...
 
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