|
Сто дней до Олимпиады. В Японии запустили обратный отсчет
Источник материала: ОНТ
Сто дней до Олимпиады. В Японии запустили обратный отсчет.
Торжественная церемония прошла в администрации Токио. Здесь установили фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр высотой более 2,5 метров. Одного зовут Мирай-това, второго – Сомэйти. А на вершине горы Такао в пригороде столицы установлен символ Олимпиады – пять колец. Старт намечен на 23 июля.
Турнир пройдет в сокращенном формате при строгом соблюдении санитарных норм. А также – без иностранных болельщиков. Будут ли вообще присутствовать зрители – решится в ближайшее время.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сто дней до Олимпиады. В Японии запустили обратный отсчет. Торжественная церемония прошла в администрации Токио. Здесь установили фигуры талисманов Олимпийских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)