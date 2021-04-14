Bitcoin вновь обновил исторический рекорд

Источник материала: ОНТ

Исторический рекорд вновь обновил Bitcoin, его стоимость достигла 64 тысяч долларов.

Ещё накануне самая популярная в мире криптовалюта стоила на тысячу меньше.

Впрочем, эксперты прогнозируют её существенный рост. К концу этой недели не исключено, что за один Bitcoin на бирже будут платить до 70 тысяч долларов. А в перспективе и все 100 тысяч долларов.

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