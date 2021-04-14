Политические партии Беларуси: новая жизнь или второе дыхание?

Источник материала: ОНТ

Недавно в политической жизни страны актуализировался вопрос партийного строительства, о котором напомнил лично Президент. Почему к этой теме приковано внимание, для чего нужны эти самые партии и какой путь стоит выбрать Беларуси? Авторский взгляд на тему – у нашего колумниста Павла Игнатьева.

Стоит признать, что партийные строительство в Беларуси не являются существенным элементом государственного устройства, формирующего общественно-политические настроения населения. Партии не стали и конкурентами действующей власти. Большинство обывателей с трудом назовут хотя бы 3-4 из них. Здесь нет «подводных камней». Исторически так сложилось.

В эпоху Советского Союза руководящей и направляющей силой социалистического общества являлась КПСС. Политический блок, объединявший ее членов и беспартийных, выдвигал один общий список кандидатов на выборах в Верховный Совет СССР. Система действовала ввиду государственного устройства того времени. На закате горбачёвской перестройки, в пылу повальной демократизации, новый Закон СССР «Об общественных объединениях» дал добро на активное партийное строительство, достигшее своего пика после распада державы и проявившееся на выборах уже в Госдуму России 1993 и 1995 годов. Кто только не вышел на политическую арену: «Блок Джуны», «Партия любителей пива», «Союз работников ЖКХ» и другие! А потом все пошло на разумный спад. Сейчас в России несколько тяжеловесов – КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия».





В политической сфере Беларуси конца 80-х – середины 90-х наблюдается схожий виток. Появились Славянский собор «Белая Русь», Белорусская партия женщин «Надзея», Либерально-демократическая партия, партия «Грамада» и другие, проходят их съезды, митинги. Заметным влиянием на умы отличался БНФ (Белорусский народный фронт) и его лидер Зенон Позняк. Позже, из-за открытой националистической риторики, Зенон Станиславович растерял электорат и переехал в США. Но, несмотря на появившуюся активность партий в политической жизни страны, пассивность к этому явлению населения не сменилась новым интересом или активным участием.

Причин несколько:

Во-первых, белорусские партии не смогли определиться с конкретной целевой аудиторией, завоевать ее доверие. Во-вторых, партии имеют схожие программы и лозунги, и не объединились в единую крупную политическую силу – идеологий на каждую не хватит. В-третьих, устоявшиеся настроения людей выражаются в незначительном запросе на активное становление партийной системы. В-четвертых, в Беларуси у электората не возникало претензий к эффективности действующей избирательной системы и формируемому на ее основе Парламенту.

Исходя из нынешней риторики о необходимости модернизации государственного устройства, речь зашла и о формировании возможного, а главное, эффективного многопартийного устройства. Правда, тему подняли не сами партии либо их лидеры, а Глава государства.





Так зачем же нам партии? Основная задача – многовекторность процедур избрания, возможность быть избранным и представление интересов различных групп населения в органах власти. В Беларуси партии участвуют в выборах в Палату представителей, местные Советы депутатов, а лидеры некоторых даже претендуют на президентское кресло. Но при действующей системе, избирателю «по душе» всё же оказалась отработанная мажоритарная система выборов, где он «один на один» с кандидатом/депутатом делегирует ему свои полномочия. Пропорциональная же система, где голосуют за партийные списки, вызывает справедливые опасения: вдруг за харизматичным лидером скрываются некомпетентные личности, лоббирующие чьи-то интересы?

Позиция Главы государства предельно ясна: нет принуждения к партийному строительству, нужно все обсуждать, естественным путем придя к оптимальному результату, не бросаясь в крайности, искусственно создавая партию власти или захлебываясь в десятках из них. Этот тонкий процесс не нужно форсировать. Ведь уже в этом году в проекте новой Конституции могут появиться предложения по функционированию избирательной системы, рассматриваются варианты перераспределения полномочий между ветвями власти, передачи части президентских – депутатам. Главное, чтобы возможные нововведения, положительно сказались на государстве и обществе.

Отдельный вопрос — финансирование партий. Глава государства четко дал понять, что для белорусских партий «вливания» из-за рубежа невозможны, дабы исключить схему «сегодня получил деньги – завтра стал чьей-то марионеткой». Отсюда вытекает следующее предложение: учредителями и членами политических партий обязаны быть исключительно граждане Республики Беларусь. Формирование политического пространства в стране, любых органов власти, куда могут быть включены те или иные представители «партийного аппарата», должно происходить без влияния извне.

Ничего предосудительного в многопартийной системе нет. Это – примета развитого демократического общества и правового государства. Да, реальные шансы добиться большинства в Парламенте есть только у нескольких «ведущих игроков». Но для не малочисленных партий появляется хорошая почва для коалиций, вполне способных предложить обществу новые актуальные ориентиры и совместные конструктивные предложения.





Через партии население может более активно включаться в политическую жизнь. Причем общепринятым цивилизованным путем – через парламентскую трибуну, Советы депутатов или при формировании Правительства. Тогда высока вероятность, что решаться вопросы будут именно на этих площадках, а не через демонстрации, пикеты и бурлящую улицу. Партийные активы могут стать и хорошей «кузницей кадров» для будущих госслужащих и руководителей органов власти.

Почва для стимулирования белорусских партийных руководителей настоящих и будущих к более активной и продуктивной деятельности, чтобы электорат взглянул на них по-новому, была и остается всегда. Для этого требуется кропотливая работа с гражданами, завоевание внимания и доверия населения, укрепление и пополнение собственных партийных рядов. И, разумеется, во главе таких политических организаций должны быть авторитетные личности – профессиональные, волевые и нравственные, а главное – патриоты своей страны!





ФОТО: ru.freepik.com

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