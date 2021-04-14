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Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 8,5%
Источник материала: ОНТ
Национальный банк Республики Беларусь принял решение о повышении ставки рефинансирования в ходе сегодняшнего заседания по кредитно-финансовой политике. Об этом
Так, уже с 21 апреля размер ставки рефинансирования будет увеличен на 0,75% и составит 8,5% годовых. При этом ставка по кредиту овернайт будет увеличена до 9,5% годовых, а по депозиту овернайт – до 7,5%.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Нацбанка, решение было принято с целью ограничения инфляции, а также усиления контроля над денежным предложением.
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Национальный банк Республики Беларусь принял решение о повышении ставки рефинансирования в ходе сегодняшнего заседания по кредитно-финансовой политике. Об...
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