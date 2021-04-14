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Лукашенко и Алиев проводят встречу во дворце «Загульба»

14.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Алиев проводят встречу во дворце «Загульба»

Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может даже пандемия. Об этом заявил Президент на встрече со своим азербайджанским коллегой. В Баку продолжаются переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. 

Протокольную часть затягивать не стали, тем более что накануне лидеры продолжительное время общались в неформальной обстановке. Да и во второй день визита обсудить есть что, ведь Баку без преувеличения – один из стратегических партнёров Минска. Азербайджан силён экономически, считаются с ним и на политической арене. Выход из карабахского кризиса в конце прошлого года это продемонстрировал. Что же до финансов, то в прошлом году стороны наторговали почти на полмиллиарда долларов. Увеличение в год пандемии в полтора раза партнеры оценили.

Александр Лукашенко поблагодарил партнёров за то, что те быстро откликнулись на просьбу поставить в Беларусь нефть. Эти потоки не просто выручили Минск, но и дали почти половину товарооборота. К слову, поставки продолжаются и в этом году. Важнейшей сферой сотрудничества остаётся машиностроение. Сторонам удалось наладить производственную кооперацию – в Гяндже собирают белорусскую технику. Политики не без удовольствия говорят об этом проекте. 

Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

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Теги: Минск
 
 
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Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может даже пандемия. Об этом заявил Президент на встрече со своим азербайджанским коллегой. В Баку...
 
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