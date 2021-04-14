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Две маленькие собаки прогнали из дома медведя и восхитили всех (ВИДЕО)

14.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Две маленькие собаки прогнали из дома медведя и восхитили всех (ВИДЕО)

Видео, в котором две маленькие собаки – терьеры – прогнали забравшегося в дом медведя, опубликовал ridus.ru.

Хозяйка терьеров Диди Мюллер из Калифорнии дремала, когда в дом через открытую заднюю дверь забрался бурый медведь. Некоторое время он бродил по кухне, пока хищника не заметили собаки. Они с лаем погнались за ним, и медведь убежал.

Комментаторы обрадовались, что никто не пострадал, и восхитились смелыми терьерами: «Терьеры, конечно, не сторожевые собаки, но эти двое просто крутышки. Рада, что эта встреча с медведем закончилась хорошо», «Собаки молодцы! Не испугались», «Даже медведь решил не связываться с этими суровыми охранниками». «Очень страшно! Не оставляйте дверь открытой!», – писали пользователи Сети. 

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором две маленькие собаки – терьеры – прогнали забравшегося в дом медведя, опубликовал ridus.ru. Хозяйка терьеров Диди Мюллер из Калифорнии дремала, когда...
 
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