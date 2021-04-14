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7 сладостей из СССР, вспоминая которые слюнки текут и сейчас

14.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7 сладостей из СССР, вспоминая которые слюнки текут и сейчас

Те, чье детство и юность прошли в СССР, уверены, что газировка, торты, конфеты и другие сладости тогда были вкуснее. Давайте вспомним, какие лакомства обожали советские дети и взрослые?

Пирожное «Картошка»

Одна из самых обожаемых сладостей у советских детей было пирожное «Картошка». Его можно было купить в любом продуктовом магазине, столовых, лакомство подавали в ресторанах. Ходят слухи, что этот десерт тогда придумали, чтобы не выбрасывать остатки бисквитов, печенья и сухарей. Однако пирожное настолько полюбилось многим, что его готовили и дома.


Фото с сайта hellomagazine.com

Ириски

Жестковатые, тягучие ириски были очень популярны в Советском Союзе. Это из-за них терялись пломбы и болели животы. На прилавках можно было найти такие ириски, как «Золотой ключик», «Буратино», «Тузик», «Кис-кис». Такие конфеты и сейчас кое-где есть в продаже, но те, кто любил их тогда, утверждают, что нынешняя сладость отличается по вкусу.


Фото: Репортажи из СССР

Сгущенка

Сгущенное молоко – популярный продукт и в наше время. Но во времена СССР его обожали как дети, так и взрослые. Сладкое, тягучее молоко выпивали, проделав два отверстия в банке. А еще банку со сгущенным молоком варили 2 часа, полученным кремом наполняли печенье «Орешки», вафельные трубочки, использовали в качестве крема для торта. Но, честно говоря, всю банку вареной сгущенки хотелось просто сразу съесть! 


Фото glavk.net

Печенье «Орешки» и вафельные трубочки

«Орешки» и трубочки из песочного теста выпекала почти каждая советская хозяйка. Для приготовления такого десерта продавались специальные формы. Потом лакомство начиняли вареной сгущенкой, и съедалось оно моментально. 


Фото: іnstagram.com/best.russian.food

Петушки на палочке

Их можно было сделать и дома из жженого сахара, но форма для леденцов имелась не у всех. Чаще всего конфетки – петушки, зайцы, рыбки, белки – покупались у бабушек. Сладость несколько десятилетий пользовалась стабильным спросом у советских детей.


Фото с сайта depositphotos.com

Лимонад «Буратино»

В 70-х годах прошлого века «Буратино» начал выпускаться в СССР. Его продавали в поллитровых стеклянных бутылках, и состав его был 100% натуральным. Стеклотару сдавали, компенсировав часть потраченных денег. Напиток обожали все – и дети, и взрослые.


Фото с сайта Пикабу

Торт «Птичье молоко»

Десерт был не из дешевых, а потому покупался только по большим праздникам или готовился по собственным рецептам. В составе настоящего «Птичьего молока» – белоснежное суфле, которое делается на основе хорошо взбитых яичных белков, заваренных горячим сиропом, с добавлением крема из сливочного масла и сгущенки.


Фото с сайта gastronom.ru

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Те, чье детство и юность прошли в СССР, уверены, что газировка, торты, конфеты и другие сладости тогда были вкуснее. Давайте вспомним, какие лакомства обожали...
 
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