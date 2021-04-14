Военные восстановили дом, повреждённый ракетным комплексом в Могилёвской области

Источник материала: ОНТ

Военные восстановили дом, который пострадал из-за ДТП с участием самоходной ракетной установки.

На прошлой неделе в Осиповичском районе во время марша дивизиона на полигон Гожский военнослужащий на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома. Его восстановили за пять дней. Устранили внешние повреждения и помогли хозяйке закончить ранее начатый ремонт.

Валентина Гуз, дочь хозяйки дома: «Быстро восстановили, дружно. Молодцы. Мы на них ничего не имеем против, сделали хорошо. Как у нас было, даже ещё и лучше».

Дмитрий Анашечкин, заместитель командира 30-й железнодорожной бригады: «В процессе ремонта был восстановлен забор, стены дома и внутренняя отделка. Также при ударе угол дома незначительно сошёл с фундамента, было привезено специальное гидравлическое оборудование для постановки дома в исходное положение».

Связь с Анной Васько военнослужащие ракетной бригады не потеряют. Договорились взять шефство над пожилой женщиной и приходить на помощь, если понадобится.

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