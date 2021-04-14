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Военные восстановили дом, повреждённый ракетным комплексом в Могилёвской области
Источник материала: ОНТ
Военные восстановили дом, который пострадал из-за ДТП с участием самоходной ракетной установки.
На прошлой неделе в Осиповичском районе во время марша дивизиона на полигон Гожский военнослужащий на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома. Его восстановили за пять дней. Устранили внешние повреждения и помогли хозяйке закончить ранее начатый ремонт.
Связь с Анной Васько военнослужащие ракетной бригады не потеряют. Договорились взять шефство над пожилой женщиной и приходить на помощь, если понадобится.
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Военные восстановили дом, который пострадал из-за ДТП с участием самоходной ракетной установки. На прошлой неделе в Осиповичском районе во время марша дивизиона...
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