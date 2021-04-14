Источник материала: UDF



Фото: Пул Первого

БЕЛТА

«Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношения именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов», - сказал Александр Лукашенко.

«Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между странами и нацеленности на результат, - заявил Алиев. - У нас отношения совершенно свободны от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера», - заявил Алиев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко предложил Алиеву углубить сотрудничество в нефтяной сфере В свою очередь Алиев отметил, что сотрудничество между странами идет по всем направлениям.

Он поблагодарил главу Азербайджана за поддержку Беларуси в сфере поставок нефти.В свою очередь Алиев отметил, что сотрудничество между странами идет по всем направлениям, успешно развивается как в политической сфере, так и в экономике.