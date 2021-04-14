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Лукашенко предложил Алиеву углубить сотрудничество в нефтяной сфере

14.04.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко предложил Алиеву углубить сотрудничество в нефтяной сфере
Фото: Пул Первого
Александр Лукашенко на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду предложил углубить сотрудничество в поставках нефти, передает госагентство БЕЛТА.

«Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношения именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов», - сказал Александр Лукашенко.


Он поблагодарил главу Азербайджана за поддержку Беларуси в сфере поставок нефти.

В свою очередь Алиев отметил, что сотрудничество между странами идет по всем направлениям, успешно развивается как в политической сфере, так и в экономике.

«Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между странами и нацеленности на результат, - заявил Алиев. - У нас отношения совершенно свободны от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера», - заявил Алиев.
 
 
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В свою очередь Алиев отметил, что сотрудничество между странами идет по всем направлениям.
 
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