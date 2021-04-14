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Кузнецов: «Арест Зенковича — это осознанный захват заложника»

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о том, что стоит за арестом в Москве белорусскими спецслужбами адвоката Юрася Зенковича.

— Зенкович ранее был активистом Партии БНФ, эмигрировал в США в 2007 году и, хотя и сохранил связи с Беларусью (даже заявлял о президентских амбициях), является на сегодняшний день американским гражданином. Со всеми вытекающими, — пишет Петр Кузнецов. — Тут примечательно то, что белорусско-американского юриста буквально выкрали прямо из отеля и доставили в СИЗО КГБ.

То есть, это не такой случай, как у нас нередко бывает: где-то на улице схватили какого-то человека, а он оказался иностранным гражданином. В этом случае операция явно планировалась, объект — человек публичный, следовательно, об американском гражданстве было прекрасно известно.

Как, без сомнения, всем прекрасно известно и о том, как относятся США к ситуациям, когда их граждане попадают в подобного рода переделки где-то в далеких и не очень вменяемых странах. Собственно говоря, не так давно подобный кейс имелся — история политтехнолога Шклярова, которого пришлось освобождать после звонка Помпео.

Нет никаких сомнений в том, что, принимая решение об аресте американского гражданина, белорусские власти (а это решение — не чисто силовое, с учетом ключевого обстоятельства оно еще и политическое) отлично отдавали себе отчет, что отношения с США это не улучшит, скорее, наоборот: приведет к созданию еще одной конфликтной точки.

То есть, если говорить просто и прямо: этот арест — это осознанный захват заложника. По всей видимости, кто-то пожалел, что со Шкляровым быстро расстались: никакого послабления от американской стороны, на что, очевидно, рассчитывали в ответ на этот жест, не случилось.

Что из этого следует? Во-первых, совершенно однозначно — то, что в отношениях с Западом белорусская сторона решила играть на повышение и делать это в самом худшем из возможных русле: путем шантажа.

Можно смело сплетать в одну цепочку заявления о закрытии посольств, реплику Макея о том, что если Запад продолжит политику в существующем ключе, то в Беларуси «не станет того самого гражданского общества», а теперь еще и это. «Не станет гражданского общества» и арест американского гражданина — это уж очень явные и прямые сигналы.

Навумчык: «Людзей з двума і болей грамадзянствамі рэжым успрымае як вельмі выгодны тавар, якім можна будзе гандлянуць з Захадам»

Во-вторых, такая игра на повышение может свидетельствовать также о том, что в Минске хотят любой ценой разморозить диалог с Евросоюзом и США: пусть на первом этапе хотя бы в виде переговоров о судьбе дипмиссий и заложников — а там, глядишь, и дальше пойдет. Это уже, в свою очередь, означает, что один на один с восточным «братом» — не очень-то и уютно.

Ну и в-третьих, сама форма и методы, как все это делается, говорят о том, что инструментарий, который остался у режима для ведения внешней политики — скажем, очень скудный, и это мягко говоря.

Как бы то ни было, «игра на повышение» при любом раскладе — рискованное и хлопотное дельце. Особенно когда «партнер» в десятки раз сильнее тебя в любом измерении.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Основатель «Сильных новостей» считает, что в отношениях с Западом белорусская сторона решила играть на повышение.
 
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