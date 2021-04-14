На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

Источник материала: Onliner

Пару дней назад на Октябрьской открылись «Вершы». Внимательные адепты тусовочной улицы нам тут же возразят: ну камон, они существуют с момента закрытия бара «Ў», то есть целую вечность (по меркам быстротечной молодости). Но все оказалось не так просто: да, «Вершы» действительно были, но не те — без четкой концепции и понимания того, чем запомниться гостям. Теперь, кажется, что-то нащупали. Сходили туда и рассказываем, чем новое заведение отличается от старого.

Визуально оно не слишком поменялось, разве что кухня стала больше, мебель — ярче, а под потолком появились акустические панели, которые забирают эхо, — не придется перекрикивать музыку, чтобы поговорить. В скором времени у входа материализуется бетонная барная стойка, по выходным трансформирующаяся в диджейский пульт, на втором этаже — дополнительные посадочные места, на улице — терраса.

















— Архитектура помещения очень классная, поэтому мы решили глобально его не перестраивать. Ограничились только косметическими и техническими моментами, — объясняет управляющая Юлия Полонецкая.





Новая концепция кафе, равно как и название, завязана на героях из детских стихотворений: «зайчики в трамвайчике», «медведи на велосипеде» и вот это вот все. Их изображения можно найти даже на посуде.





— Все персонажи, как и мы сами, немного повзрослели — прокололи уши, носят борсетки… Поэтому и могут позволить себе завтракать в 2 часа дня под бокал игристого или пивко. В этом и состоит наша идея: завтраки будут подаваться с самого утра и до позднего вечера. Но это не будут классические сырники, круассаны или омлеты, которые есть в каждом заведении. Мы предлагаем необычные, смелые сочетания, например драники со шпротами.









По словам шеф-повара Яна Пилецкого, он вместе с командой пытался переосмыслить блюда, знакомые с детства: гречневый молочный суп здесь превращается в гречишную пана-котту, манно-кукурузная каша дополняется кусочками шоколада (бабушка такие эксперименты вряд ли бы себе позволила).









В зависимости от сытности, в меню блюда разделены на несколько категорий: «Легкий завтрак», «Я голодный, но не сильно», «Плотный завтрак», «Супы» и «На сладкое». Стоимость одной позиции — от 8 до 18 рублей. Ее можно дополнить бокалом вина (12—16 рублей) или коктейлем (14 рублей).





— Мы понимаем, что все люди предпочитают есть по-разному. Кому-то после пробуждения нужен хороший жирный супчик, чтобы уменьшить последствия вчерашнего, кому-то — мясо с пюрешкой, а кому-то хватит тоста с чем-нибудь алкогольным. Все это есть в нашем меню. Мы хотим показать, что нет никаких стереотипов о завтраках. Все зависит только от вашего настроения, — улыбается управляющая.





С 10:00 до 13:00 в «Вершах» можно заказать завтрак-конструктор. Он чем-то похож на шведский стол: выбираешь из 23 ингредиентов понравившиеся и получаешь готовое блюдо. Каждый раз оно может быть разным.









Что по музыке? По пятницам и субботам в заведении будут играть диджей-сеты.

— Это точно не будет техно или рэп вперемешку с Меладзе и Modern Talking, как на Зыбицкой. Наверное, что-то ближе к старому «Хулигану» — хорошая, взрослая музыка. Не хочется безумных рейв-тусовок, хочется легкую приятную вечеринку под вино.





Пока «Вершы» работают с 10:00 до 23:00. Если все согласования с властями будут успешно пройдены, то по будним кафе будет закрываться в 01:00, а по выходным — в 03:00.

— Надеемся, что сможем вернуть на Октябрьскую тех людей, которые любили ее и создавали своим присутствием. Улица по-прежнему классная, здесь много заведений, в том числе и тех, которые закрывались осенью. Просто об этом не все пока знают, — вздыхает Полонецкая