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На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

14.04.2021 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пару дней назад на Октябрьской открылись «Вершы». Внимательные адепты тусовочной улицы нам тут же возразят: ну камон, они существуют с момента закрытия бара «Ў», то есть целую вечность (по меркам быстротечной молодости). Но все оказалось не так просто: да, «Вершы» действительно были, но не те — без четкой концепции и понимания того, чем запомниться гостям. Теперь, кажется, что-то нащупали. Сходили туда и рассказываем, чем новое заведение отличается от старого.

Визуально оно не слишком поменялось, разве что кухня стала больше, мебель — ярче, а под потолком появились акустические панели, которые забирают эхо, — не придется перекрикивать музыку, чтобы поговорить. В скором времени у входа материализуется бетонная барная стойка, по выходным трансформирующаяся в диджейский пульт, на втором этаже — дополнительные посадочные места, на улице — терраса.








— Архитектура помещения очень классная, поэтому мы решили глобально его не перестраивать. Ограничились только косметическими и техническими моментами, — объясняет управляющая Юлия Полонецкая.

На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

Новая концепция кафе, равно как и название, завязана на героях из детских стихотворений: «зайчики в трамвайчике», «медведи на велосипеде» и вот это вот все. Их изображения можно найти даже на посуде.

На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

— Все персонажи, как и мы сами, немного повзрослели — прокололи уши, носят борсетки… Поэтому и могут позволить себе завтракать в 2 часа дня под бокал игристого или пивко. В этом и состоит наша идея: завтраки будут подаваться с самого утра и до позднего вечера. Но это не будут классические сырники, круассаны или омлеты, которые есть в каждом заведении. Мы предлагаем необычные, смелые сочетания, например драники со шпротами.

На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново
На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

По словам шеф-повара Яна Пилецкого, он вместе с командой пытался переосмыслить блюда, знакомые с детства: гречневый молочный суп здесь превращается в гречишную пана-котту, манно-кукурузная каша дополняется кусочками шоколада (бабушка такие эксперименты вряд ли бы себе позволила).

На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново
На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

В зависимости от сытности, в меню блюда разделены на несколько категорий: «Легкий завтрак», «Я голодный, но не сильно», «Плотный завтрак», «Супы» и «На сладкое». Стоимость одной позиции — от 8 до 18 рублей. Ее можно дополнить бокалом вина (12—16 рублей) или коктейлем (14 рублей).

На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

— Мы понимаем, что все люди предпочитают есть по-разному. Кому-то после пробуждения нужен хороший жирный супчик, чтобы уменьшить последствия вчерашнего, кому-то — мясо с пюрешкой, а кому-то хватит тоста с чем-нибудь алкогольным. Все это есть в нашем меню. Мы хотим показать, что нет никаких стереотипов о завтраках. Все зависит только от вашего настроения, — улыбается управляющая.

На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

С 10:00 до 13:00 в «Вершах» можно заказать завтрак-конструктор. Он чем-то похож на шведский стол: выбираешь из 23 ингредиентов понравившиеся и получаешь готовое блюдо. Каждый раз оно может быть разным.

На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново
На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

Что по музыке? По пятницам и субботам в заведении будут играть диджей-сеты.

— Это точно не будет техно или рэп вперемешку с Меладзе и Modern Talking, как на Зыбицкой. Наверное, что-то ближе к старому «Хулигану» — хорошая, взрослая музыка. Не хочется безумных рейв-тусовок, хочется легкую приятную вечеринку под вино.

На завтрак драники со шпротами под бокал вина. «Вершы» на Октябрьской открылись заново

Пока «Вершы» работают с 10:00 до 23:00. Если все согласования с властями будут успешно пройдены, то по будним кафе будет закрываться в 01:00, а по выходным — в 03:00.

— Надеемся, что сможем вернуть на Октябрьскую тех людей, которые любили ее и создавали своим присутствием. Улица по-прежнему классная, здесь много заведений, в том числе и тех, которые закрывались осенью. Просто об этом не все пока знают, — вздыхает Полонецкая

 
 
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Пару дней назад на Октябрьской открылись «Вершы». Внимательные адепты тусовочной улицы нам тут же возразят: ну камон, они существуют с момента закрытия бара «Ў», то...
 
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