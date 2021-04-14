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В России разработают ступень ракеты-носителя, которая приземляется на лыжах
Источник материала: Onliner
В России ведется разработка многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя легкого класса «Крыло-СВ», которая сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах,
Работы над проектом «Крыло-СВ» начались несколько лет назад, в феврале 2020 года научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора.
Как пишут «Известия», специально для «Крыла-СВ» разрабатывается новый ракетный двигатель «Вихрь». Ожидается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.
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