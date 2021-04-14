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В России разработают ступень ракеты-носителя, которая приземляется на лыжах

14.04.2021 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В России ведется разработка многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя легкого класса «Крыло-СВ», которая сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах, сообщают «Известия». «Шасси будут иметь сменное оборудование: если посадка на бетонную полосу и классный аэродром, то это будут колеса, а если это посадка на грунт, то это будут лыжи», — рассказал руководитель экспериментального конструкторского бюро имени Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский.

Работы над проектом «Крыло-СВ» начались несколько лет назад, в феврале 2020 года научно-технический совет Фонда перспективных исследований принял решение о начале разработки летного демонстратора.

Как пишут «Известия», специально для «Крыла-СВ» разрабатывается новый ракетный двигатель «Вихрь». Ожидается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.

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В России ведется разработка многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя легкого класса «Крыло-СВ», которая сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах,...
 
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