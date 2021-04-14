Лукашенко предложил Алиеву рассмотреть «тонкий и щепетильный вопрос» — поставки углеводородов

Вопрос углубления отношений Беларуси им Азербайджана в сфере поставок углеводородного сырья предложил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Ильхамом Алиевым.





Встреча прошла в Баку 14 апреля. Лукашенко прилетел в Азербайджан с официальным визитом накануне.

«Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов», — сказал Лукашенко.

Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном в 2020 году — около 500 млн долларов, Лукашенко считает «хорошим результатом с точки зрения динамики».

«Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.