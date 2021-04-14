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В чем опасность тромбоза

14.04.2021 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О том, что собой представляет тромбоз, в чем его опасность, как проявляется патология и когда превращается в смертельно опасный диагноз, «АиФ» рассказал врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Илья Сорокваша.


Фото: unsplash.com

«Тромбоз представляет собой патологическое состояние, при котором в сосудах формируются сгустки крови (тромбы). Они замедляют или даже полностью останавливают нормальное кровообращение. Из-за этого может появиться нехватка питания органов (ишемия), а она уже усугубляется такими серьезными проблемами, как некроз тканей, гангрена, инфаркт головного мозга, сердца, тромбоэмболия легочной артерии», — говорит флеболог Сорокваша.

Причины развития патологии

Факторов, провоцирующих появление тромбоза, очень много, отмечает врач. Он предлагает рассмотреть главные причины согласно триаде Вирхова — самой распространенной теории о первичных нарушениях, которые провоцируют формирование тромбов.

1. Повреждение сосудистых стенок. Оно может возникнуть из-за травм, после оперативного вмешательства, перенесенной инфекции, вследствие подъема тяжестей, после родов.

2. Нарушение свертываемости крови. Этот фактор тоже имеет свои причины, и чаще всего они связаны собменом веществ либо гормональным сбоем. Также нарушение может быть связано с генетически обусловленной патологией — тромбофилией.

3. Застои крови. Появляются при продолжительной гиподинамии. Например, при сидячей работе, лечении переломов, параличах, длительных переездах.

Стоит выделить и отдельные заболевания. Сюда относятся опухоли, инсульт, сердечная недостаточность, системные васкулиты, атеросклероз, ожирение. Наличие этих болезней и состояний повышает вероятность появления патологии.

Зона риска


Фото: Reuters

Не укаждого человека с упомянутыми проблемами обязательно появится тромбоз, подчеркивает специалист. Есть еще окружающие факторы воздействия, способные запустить патологические процессы в сосудах. К этим фактором относятся:

  • Курение — у курящих людей в основном появляется артериальный тромбоз. При этом в 2−3 раза чаще диагностируется проблема с ногами. Причина заключается впродолжительном спазме сосудов, которые питают артерии и вены.
  • Диабет. Это заболевание провоцирует нарушения свойств стенок сосудов. Как правило, артериальных. В результате сахарный диабет увеличивает вероятность появления тромбов в 2−4 раза (хотя не является обязательной предпосылкой к этому). Помимо того, заболевание ухудшает прогнозы после хирургического лечения тромбоза. При диабете важно поддерживать уровень сахара в границах нормы.
  • Нарушение жирового обмена — при повышении концентрации холестерина в крови увеличивается вероятность атеросклеротического поражения артерий. Соответственно — и тромбоза артерий.
  • Стресс — это состояние способствует выработке гормона кортизола. Он провоцирует продолжительный спазм артерий, из-за чего ухудшается циркуляция крови.

«Практика показывает, что в зоне риска находятся также люди старше 60 лет. Пациентам в этом возрасте я рекомендую уделять больше внимания здоровью и исключить из жизни вредные факторы», — отмечает Илья Сорокваша.

Признаки патологии

Артериальный тромбоз проявляется такими симптомами:

  • внезапная боль, которая локализуется на одном участке и постепенно распространяется на соседние;
  • онемение конечностей;
  • одышка;
  • нарушения сердечного ритма;
  • головокружение и расстройство речи.

Для венозного тромбоза характерны:

  • сильная боль в месте поражения;
  • отечность, чувство распирания в пораженной конечности;
  • изменение цвета кожного покрова пораженной конечности;
  • появление плотного, болезненного тяжа по ходу поверхностных вен.

Если вы обнаружили такие симптомы, обязательно запишитесь на прием. Чем раньше начнется лечение, тем проще будет устранить патологию.

Диагностика и лечение


Фото: Reuters

Чтобы выявить патологию у пациента, назначается ультразвуковое ангиосканирование, говорит флеболог. Если нет возможности провести такую процедуру, можно выполнить диагностику специальными пробами:

1. Маршевая. Пациенту накладывается эластичный бинт на участок отпальцев нижних конечностей до паха и оставляется на пару минут. Если тромбоз есть, появятся распирающие боли в икроножной части.

2. Опитца-Раминеса. На участке выше колена накладывается манжета тонометра. Если начать ее качать, больной тромбозом будет ощущать нарастание болевых ощущений.

3. Мозеса. Голень сдавливается впереди и сзади, а потом — по бокам. Тромбоз подтверждается тогда, когда у пациента болевые ощущения возникают лишь в первом случае.

4. Симптом Хоманса. Пациент ложится на спину, немного сгибает ноги в коленях. Затем выполняется сгибание его стопы. Если появляется неприятное ощущение, это указывает на острый тромбоз.

Лечение назначается также с учетом тяжести протекания патологии. Возможна консервативная терапия медикаментами, говорит Илья Сорокваша.

«Однако при малейшем подозрении на возможную неэффективность консервативных методов лечения необходима незамедлительная госпитализация в специализированный стационар», — говорит сосудистый хирург.

Профилактика заболевания


Фото: pexels.com

Профилактические действия состоят в улучшении циркуляции крови в конечностях. Для этого настоятельно рекомендуется:

  • поддерживать в нормальных пределах артериальное давление, показатели холестерина и глюкозы;
  • периодически обследовать сердечно-сосудистую систему;
  • больше гулять пешком;
  • уменьшить потребление соли;
  • добавить в рацион больше продуктов с клетчаткой и витаминами Е, Р.

«Разумеется, нужно также отказаться от вредных привычек. Если уделять внимание своему здоровью, получится избежать развития тромбоза», — говорит Илья Сорокваша.

 
 
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О том, что собой представляет тромбоз, в чем его опасность, как проявляется патология и когда превращается в смертельно опасный диагноз, «АиФ» рассказал...
 
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