В чем опасность тромбоза

Источник материала: Tut.by

О том, что собой представляет тромбоз, в чем его опасность, как проявляется патология и когда превращается в смертельно опасный диагноз, « АиФ » рассказал врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Илья Сорокваша.



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«Тромбоз представляет собой патологическое состояние, при котором в сосудах формируются сгустки крови (тромбы). Они замедляют или даже полностью останавливают нормальное кровообращение. Из-за этого может появиться нехватка питания органов (ишемия), а она уже усугубляется такими серьезными проблемами, как некроз тканей, гангрена, инфаркт головного мозга, сердца, тромбоэмболия легочной артерии», — говорит флеболог Сорокваша.

Причины развития патологии

Факторов, провоцирующих появление тромбоза, очень много, отмечает врач. Он предлагает рассмотреть главные причины согласно триаде Вирхова — самой распространенной теории о первичных нарушениях, которые провоцируют формирование тромбов.

1. Повреждение сосудистых стенок. Оно может возникнуть из-за травм, после оперативного вмешательства, перенесенной инфекции, вследствие подъема тяжестей, после родов.

2. Нарушение свертываемости крови. Этот фактор тоже имеет свои причины, и чаще всего они связаны собменом веществ либо гормональным сбоем. Также нарушение может быть связано с генетически обусловленной патологией — тромбофилией.

3. Застои крови. Появляются при продолжительной гиподинамии. Например, при сидячей работе, лечении переломов, параличах, длительных переездах.

Стоит выделить и отдельные заболевания. Сюда относятся опухоли, инсульт, сердечная недостаточность, системные васкулиты, атеросклероз, ожирение. Наличие этих болезней и состояний повышает вероятность появления патологии.

Зона риска



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Не укаждого человека с упомянутыми проблемами обязательно появится тромбоз, подчеркивает специалист. Есть еще окружающие факторы воздействия, способные запустить патологические процессы в сосудах. К этим фактором относятся:

Курение — у курящих людей в основном появляется артериальный тромбоз. При этом в 2−3 раза чаще диагностируется проблема с ногами. Причина заключается впродолжительном спазме сосудов, которые питают артерии и вены.

— у курящих людей в основном появляется артериальный тромбоз. При этом в 2−3 раза чаще диагностируется проблема с ногами. Причина заключается впродолжительном спазме сосудов, которые питают артерии и вены. Диабет. Это заболевание провоцирует нарушения свойств стенок сосудов. Как правило, артериальных. В результате сахарный диабет увеличивает вероятность появления тромбов в 2−4 раза (хотя не является обязательной предпосылкой к этому). Помимо того, заболевание ухудшает прогнозы после хирургического лечения тромбоза. При диабете важно поддерживать уровень сахара в границах нормы.

Это заболевание провоцирует нарушения свойств стенок сосудов. Как правило, артериальных. В результате сахарный диабет увеличивает вероятность появления тромбов в 2−4 раза (хотя не является обязательной предпосылкой к этому). Помимо того, заболевание ухудшает прогнозы после хирургического лечения тромбоза. При диабете важно поддерживать уровень сахара в границах нормы. Нарушение жирового обмена — при повышении концентрации холестерина в крови увеличивается вероятность атеросклеротического поражения артерий. Соответственно — и тромбоза артерий.

— при повышении концентрации холестерина в крови увеличивается вероятность атеросклеротического поражения артерий. Соответственно — и тромбоза артерий. Стресс — это состояние способствует выработке гормона кортизола. Он провоцирует продолжительный спазм артерий, из-за чего ухудшается циркуляция крови.

«Практика показывает, что в зоне риска находятся также люди старше 60 лет. Пациентам в этом возрасте я рекомендую уделять больше внимания здоровью и исключить из жизни вредные факторы», — отмечает Илья Сорокваша.

Признаки патологии

Артериальный тромбоз проявляется такими симптомами:

внезапная боль, которая локализуется на одном участке и постепенно распространяется на соседние;

онемение конечностей;

одышка;

нарушения сердечного ритма;

головокружение и расстройство речи.

Для венозного тромбоза характерны:

сильная боль в месте поражения;

отечность, чувство распирания в пораженной конечности;

изменение цвета кожного покрова пораженной конечности;

появление плотного, болезненного тяжа по ходу поверхностных вен.

Если вы обнаружили такие симптомы, обязательно запишитесь на прием. Чем раньше начнется лечение, тем проще будет устранить патологию.

Диагностика и лечение



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Чтобы выявить патологию у пациента, назначается ультразвуковое ангиосканирование, говорит флеболог. Если нет возможности провести такую процедуру, можно выполнить диагностику специальными пробами:

1. Маршевая. Пациенту накладывается эластичный бинт на участок отпальцев нижних конечностей до паха и оставляется на пару минут. Если тромбоз есть, появятся распирающие боли в икроножной части.

2. Опитца-Раминеса. На участке выше колена накладывается манжета тонометра. Если начать ее качать, больной тромбозом будет ощущать нарастание болевых ощущений.

3. Мозеса. Голень сдавливается впереди и сзади, а потом — по бокам. Тромбоз подтверждается тогда, когда у пациента болевые ощущения возникают лишь в первом случае.

4. Симптом Хоманса. Пациент ложится на спину, немного сгибает ноги в коленях. Затем выполняется сгибание его стопы. Если появляется неприятное ощущение, это указывает на острый тромбоз.

Лечение назначается также с учетом тяжести протекания патологии. Возможна консервативная терапия медикаментами, говорит Илья Сорокваша.

«Однако при малейшем подозрении на возможную неэффективность консервативных методов лечения необходима незамедлительная госпитализация в специализированный стационар», — говорит сосудистый хирург.

Профилактика заболевания



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Профилактические действия состоят в улучшении циркуляции крови в конечностях. Для этого настоятельно рекомендуется:

поддерживать в нормальных пределах артериальное давление, показатели холестерина и глюкозы;

периодически обследовать сердечно-сосудистую систему;

больше гулять пешком;

уменьшить потребление соли;

добавить в рацион больше продуктов с клетчаткой и витаминами Е, Р.

«Разумеется, нужно также отказаться от вредных привычек. Если уделять внимание своему здоровью, получится избежать развития тромбоза», — говорит Илья Сорокваша.