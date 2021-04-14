|
В чем опасность тромбоза
Источник материала: Tut.by
О том, что собой представляет тромбоз, в чем его опасность, как проявляется патология и когда превращается в смертельно опасный диагноз, «
«Тромбоз представляет собой патологическое состояние, при котором в сосудах формируются сгустки крови (тромбы). Они замедляют или даже полностью останавливают нормальное кровообращение. Из-за этого может появиться нехватка питания органов (ишемия), а она уже усугубляется такими серьезными проблемами, как некроз тканей, гангрена, инфаркт головного мозга, сердца, тромбоэмболия легочной артерии», — говорит флеболог Сорокваша.
Причины развития патологии
Факторов, провоцирующих появление тромбоза, очень много, отмечает врач. Он предлагает рассмотреть главные причины согласно триаде Вирхова — самой распространенной теории о первичных нарушениях, которые провоцируют формирование тромбов.
1. Повреждение сосудистых стенок. Оно может возникнуть из-за травм, после оперативного вмешательства, перенесенной инфекции, вследствие подъема тяжестей, после родов.
2. Нарушение свертываемости крови. Этот фактор тоже имеет свои причины, и чаще всего они связаны собменом веществ либо гормональным сбоем. Также нарушение может быть связано с генетически обусловленной патологией — тромбофилией.
3. Застои крови. Появляются при продолжительной гиподинамии. Например, при сидячей работе, лечении переломов, параличах, длительных переездах.
Стоит выделить и отдельные заболевания. Сюда относятся опухоли, инсульт, сердечная недостаточность, системные васкулиты, атеросклероз, ожирение. Наличие этих болезней и состояний повышает вероятность появления патологии.
Зона риска
Не укаждого человека с упомянутыми проблемами обязательно появится тромбоз, подчеркивает специалист. Есть еще окружающие факторы воздействия, способные запустить патологические процессы в сосудах. К этим фактором относятся:
«Практика показывает, что в зоне риска находятся также люди старше 60 лет. Пациентам в этом возрасте я рекомендую уделять больше внимания здоровью и исключить из жизни вредные факторы», — отмечает Илья Сорокваша.
Признаки патологии
Артериальный тромбоз проявляется такими симптомами:
Для венозного тромбоза характерны:
Если вы обнаружили такие симптомы, обязательно запишитесь на прием. Чем раньше начнется лечение, тем проще будет устранить патологию.
Диагностика и лечение
Чтобы выявить патологию у пациента, назначается ультразвуковое ангиосканирование, говорит флеболог. Если нет возможности провести такую процедуру, можно выполнить диагностику специальными пробами:
1. Маршевая. Пациенту накладывается эластичный бинт на участок отпальцев нижних конечностей до паха и оставляется на пару минут. Если тромбоз есть, появятся распирающие боли в икроножной части.
2. Опитца-Раминеса. На участке выше колена накладывается манжета тонометра. Если начать ее качать, больной тромбозом будет ощущать нарастание болевых ощущений.
3. Мозеса. Голень сдавливается впереди и сзади, а потом — по бокам. Тромбоз подтверждается тогда, когда у пациента болевые ощущения возникают лишь в первом случае.
4. Симптом Хоманса. Пациент ложится на спину, немного сгибает ноги в коленях. Затем выполняется сгибание его стопы. Если появляется неприятное ощущение, это указывает на острый тромбоз.
Лечение назначается также с учетом тяжести протекания патологии. Возможна консервативная терапия медикаментами, говорит Илья Сорокваша.
«Однако при малейшем подозрении на возможную неэффективность консервативных методов лечения необходима незамедлительная госпитализация в специализированный стационар», — говорит сосудистый хирург.
Профилактика заболевания
Профилактические действия состоят в улучшении циркуляции крови в конечностях. Для этого настоятельно рекомендуется:
«Разумеется, нужно также отказаться от вредных привычек. Если уделять внимание своему здоровью, получится избежать развития тромбоза», — говорит Илья Сорокваша.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что собой представляет тромбоз, в чем его опасность, как проявляется патология и когда превращается в смертельно опасный диагноз, «АиФ» рассказал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)