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В Бобруйском районе фура насмерть сбила пешехода

14.04.2021 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фура сбила пешехода вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района. Мужчина от полученных травм умер в больнице.


Как сообщили в ГАИ, авария произошла ночью 13 апреля. Установлено, что 43-летний водитель фуры сбил находившегося на проезжей части дороги пешехода.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где вскоре умер. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был. Его личность сейчас устанавливается.

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Личность погибшего сейчас устанавливается.
 
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