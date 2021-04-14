В Бобруйском районе фура насмерть сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Фура сбила пешехода вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района. Мужчина от полученных травм умер в больнице.





Как сообщили в ГАИ, авария произошла ночью 13 апреля. Установлено, что 43-летний водитель фуры сбил находившегося на проезжей части дороги пешехода.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где вскоре умер. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был. Его личность сейчас устанавливается.

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