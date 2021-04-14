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В Бобруйском районе фура насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Фура сбила пешехода вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района. Мужчина от полученных травм умер в больнице.
Как
В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где вскоре умер. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был. Его личность сейчас устанавливается.
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Личность погибшего сейчас устанавливается.
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