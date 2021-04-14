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В Беларуси ограничили доступ к сайту с информацией о политзаключенных

14.04.2021 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси ограничили доступ к ресурсу dissidentby.com, в котором размещалась информация про политзаключенных.

При попытке зайти на сайт через сеть как минимум нескольких интернет-провайдеров, например Cosmos Telecom или МТС, на экране появляется сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

На ресурсе, если судить по главной странице, размещается список людей, находящихся в заключении, их основная информация (имена, контакты, ближайшие дни рождения), а также реквизиты для помощи семьям.

 
 
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При попытке зайти на сайт появляется сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения Министерства информации».
 
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