В Беларуси ограничили доступ к сайту с информацией о политзаключенных

Источник материала: Tut.by

В Беларуси ограничили доступ к ресурсу dissidentby.com, в котором размещалась информация про политзаключенных.

При попытке зайти на сайт через сеть как минимум нескольких интернет-провайдеров, например Cosmos Telecom или МТС, на экране появляется сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

На ресурсе, если судить по главной странице, размещается список людей, находящихся в заключении, их основная информация (имена, контакты, ближайшие дни рождения), а также реквизиты для помощи семьям.