Помните, что скоро Gastrofest? Узнали, какие сеты по 24 рубля и где предложат в Гомеле
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Источник материала:
Tut.by
С 15 апреля по 2 мая в Минске и всех областных центрах пройдет первый республиканский . Стоимость фестивального предложения в столице — 28 рублей, в регионах — 24 рубля. В Gastrofest Гомеле в гастрофесте участвуют 15 заведений. TUT.BY узнал, какие сеты там представят. Ресторан «ПАТИО»
Что входит в сет:
Пицца «Ардея» — полузакрытая пицца с пепперони и пастой Феттучини
Салат «Цезарь» со свининой
Десерт «Ферония»
Общий выход: 950 г
Адрес: ул. Коммунаров, д. 6.
Время работы: вс-чт: 12.00 — 00.00, пт-сб: 12.00 — 01.00 (кухня работает: вс-чт: 12.00 — 23.30, пт-сб: 12.00−00.30)
Кафе GARAGE
Что входит в сет:
Бургер Болоньезе
Рулетики с охотничьими колбасками, соусами и сыром Моцарелла
Говяжья котлета с яйцом
Тостада с курицей
Чесночные гренки с сыром Моцарелла
Картофель фри
Кукуруза обжаренная
Салат Коул-слоу.
Общий выход: 1280 г
Адрес: пр-т Речицкий, 5 В.
Время работы: пн-вс: 11.00−23.00 Ресторан «Rasskazov»
Что входит в сет:
Салат с карамелизированной грушей и сыром «Камамбер» — смесь салата с карамелизированной грушей, сыром «Камамбер» и кедровыми орешками.
Семга в рисовой бумаге с картофелем «Гратен» — нежная сёмга в хрустящей рисовой бумаге, картофель в сливках с сыром.
Крем-суп из брокколи с хрустящими гренками
Капкейк «Шоколадный» — шоколадный масляный кекс с прослойкой из нутеллы, украшен воздушным кремом с сыром маскарпоне, горьким шоколадом, голубикой и зеленью.
Общий вес: 920 г
Адрес: ул. Кирова, 90а
Время работы: пн-вс: 12.00 — 24.00 (время работы кухни: 12.00 — 23.15)
Ресторан «UMI»
Что входит в сет:
«Рамэн со свининой» — японский суп с пшеничной лапшой, овощами и свининой.
«Хрустящая фасоль с цыплёнком» — хрустящая стручковая фасоль с цыплёнком в сладко-остром соусе.
«Ролл с лососем и кокосовым соусом» — ролл с лососем и кокосовым соусом, кранчем и нитями чили.
Японский десерт «Моти» — пирожное на основе рисовой муки и сахарной пудры, наполненное взбитым творожным кремом с маскарпоне и черникой. Подаётся с соусом манго и мятой.
Общий вес: 1100 г
Адрес: ул. Кирова, 30. Время работы: пн-вс 12.00 — 24.00
«Все как он любит»
Что входит в сет:
Хрустящая говядина, соус из тунца, печёный картофель, яйцо пашот, микс салатов
Баветте с куриным филе, соус из пепперони, водоросли Вакаме, пармезан
Сырный крем-брюле, мусс из черной смородины с медом белой акации
Общий выход: 900 г
Адрес: ул. Билецкого, 4. Время работы: вс-чт: 15.00 — 2.00, пт-сб: 15.00 — 4.00
Black Bar
Что входит в сет:
Шницель с овощами гриль и соусом сальса
Цыпленок в апельсиновом соусе с лёгким салатом
Блинчики в сливочном соусе с лососем
Картофельные рулетики со сливочным сыром
Общий выход: 1060 г
Адрес: ул. Катунина, д. 14. Время работы: пн-чт: 12.00 — 24.00, пт-сб: 12.00 — 02.00, вс: 11.00 — 24.00
Кафe TASTE
Что входит в сет:
Брускетта с печеными томатами
Боул с курицей и битыми огурцами
Шу с арахисовым пралине
Общий выход: 535 г
Адрес: ул. Рогачевская, 4. Время работы: пн-вс 12.00 — 23.00
Джаз кафе
Что входит в сет:
Cалат с креветками
Ролл Сен Сей
Пицца Бриз
Общий выход: 990 г
Адрес: ул. Ирининская, д. 6 (со стороны ул. Советской). Время работы: пн-вс: 10.00−23.00
Кафе «Иверия»
Что входит в сет:
Хачапури «Аджарули»
Пхали из капусты
Бадриджани
Остри от Шеф-повара
Сациви
Купаты
Хинкали с мясом
Лаваш
Соус «Сацебели»
Общий выход:1190 г
Адрес: ул. Озерная, д. 56. Время работы: 12.00 — 23.00 (время работы кухни: 12.00 — 22.00)
ПНВИ
Что входит в сет:
Татаки из лосося со шпинатом
Брускетта с ростбифом, печеным перцем и мармеладом из красного лука
Мисо цыпленок с муссом из цветной капусты и маринованным цукини
Реструктуризованный «наполеон»
Общий выход: 740 г
Адрес: ул. Артиллерийская, д. 6. Время работы: вс-чт: 15.00 — 01.30, пт-сб: 15.00 — 03.00
Ресторан «Прованс»
Что входит в сет:
Смёрреброд с тартаром из говядины, мусс из грибов
Томатный суп с морепродуктами
Лимонная треска с томатом и фасолью
Груша в вине с ванильным мороженым
Общий выход: 810 г
Адрес: ул. Билецкого, 1. Время работы: пн-вс: 12.00 — 23.00
Бар «Квартирник»
Что входит в сет:
Пицца с говяжьими колбасками и корнишонами
Митболы в панировке
Куриные крылышки
Бородинские гренки с сыром
Картофель фри
Сырный мусс
Томатная сальса
Чесночный соус
Овощные палочки (морковь, сельдерей)
Общий выход: 1200 г
Адрес: Билецкий спуск, 1. Время работы: пн-ср: 16.00 — 00.00. чт-пт: 16.00 — 01.00, сб: 14.00 — 01.00, вс: 14.00 — 00.00
Кафе «Adagio»
Что входит в сет:
Салат с вяленой куриной грудкой и маринованными грибами
Рамен со свининой «Тясю» и пшеничной лапшой
Говяжья вырезка с картофелем «Пай»
Шоколадный чиз-крем с конфетами из чернослива и кешью
Ржаной хлеб на закваске
Общий выход: 1070 г
Адрес: Проспект Ленина, 3. Время работы: вс-чт: 11.00 — 23.00, пт-сб: 12.00 — 1.00
Мама Хуана
Что входит в сет:
Эквадорский салат с жаренным халлуми
Трио хумуса:
— из жженого перца
— из черной фасоли
— с базиликовым песто
Томленая говяжья шея, пюре из картофеля и свеклы, соус грейви и кукурузно-сырный
Шоколадная страсть (шоколадный бисквит, шоколадный мусс, белый шоколад, кокосовое молоко)
Общий выход: 900 г
Адрес: Советская, 29 а. Время работы: вс-чт: 12.00 — 02.00 (кухня работает до 00.00), пт-сб: 12.00 — 04.00 (кухня работает до 02.00)
PIZZBURG
Что входит в сет:
Пицца «Амели» (свежая груша, ветчина, голубой сыр дор блю, моцарелла, крем чиз)
Бургер «Гарсон» с томленным клюквенным соусом (натуральная котлета из рубленой говядины, маринованные огурчики, обжаренный лук, соусы)
Бургер «Сырная бомбочка» (натуральная куриная котлета, сырные палочки, сыр Чеддер, ветчина, свежий томат и сырный соус)
Салат «Испуганная нимфа» (листья салата айсберг, обжаренное куриное филе, крем чиз, груша в маринаде, орех грецкий, соус)
Луковые кольца
Картофель по-деревенски
Соус: томленный клюквенный
Соус: белый с горчицей
Общий вес: 1150 г
Адреса: Ресторан PIZZBURG ул. Кожара, 6а; филиал ресторана в ТРЦ «Мандарин Плаза» пр-т Речицкий, 5 В (1 этаж). Время работы: на Кожара 6а: пн-чт: 11.00 — 22.00; пт-вс: 11.00 — 23.00; филиал в ТРЦ «Мандарин Плаза»: пн-вс: 10.00 — 22.00.
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В Гомеле в гастрофесте участвуют 15 заведений. TUT.BY узнал, какие сеты там представят.
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