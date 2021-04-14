Помните, что скоро Gastrofest? Узнали, какие сеты по 24 рубля и где предложат в Гомеле

Источник материала: Tut.by

С 15 апреля по 2 мая в Минске и всех областных центрах пройдет первый республиканский Gastrofest . Стоимость фестивального предложения в столице — 28 рублей, в регионах — 24 рубля. В Гомеле в гастрофесте участвуют 15 заведений. TUT.BY узнал, какие сеты там представят.

Ресторан «ПАТИО»

Что входит в сет:

Пицца «Ардея» — полузакрытая пицца с пепперони и пастой Феттучини

Салат «Цезарь» со свининой

Десерт «Ферония»



Общий выход: 950 г

Адрес: ул. Коммунаров, д. 6. Время работы: вс-чт: 12.00 — 00.00, пт-сб: 12.00 — 01.00 (кухня работает: вс-чт: 12.00 — 23.30, пт-сб: 12.00−00.30)

Кафе GARAGE

Что входит в сет:

Бургер Болоньезе

Рулетики с охотничьими колбасками, соусами и сыром Моцарелла

Говяжья котлета с яйцом

Тостада с курицей

Чесночные гренки с сыром Моцарелла

Картофель фри

Кукуруза обжаренная

Салат Коул-слоу.



Общий выход: 1280 г

Адрес: пр-т Речицкий, 5 В.

Время работы: пн-вс: 11.00−23.00

Ресторан «Rasskazov»

Что входит в сет:

Салат с карамелизированной грушей и сыром «Камамбер» — смесь салата с карамелизированной грушей, сыром «Камамбер» и кедровыми орешками.

Семга в рисовой бумаге с картофелем «Гратен» — нежная сёмга в хрустящей рисовой бумаге, картофель в сливках с сыром.

Крем-суп из брокколи с хрустящими гренками

Капкейк «Шоколадный» — шоколадный масляный кекс с прослойкой из нутеллы, украшен воздушным кремом с сыром маскарпоне, горьким шоколадом, голубикой и зеленью.



Общий вес: 920 г

Адрес: ул. Кирова, 90а

Время работы: пн-вс: 12.00 — 24.00 (время работы кухни: 12.00 — 23.15)

Ресторан «UMI»

Что входит в сет:

«Рамэн со свининой» — японский суп с пшеничной лапшой, овощами и свининой.

«Хрустящая фасоль с цыплёнком» — хрустящая стручковая фасоль с цыплёнком в сладко-остром соусе.

«Ролл с лососем и кокосовым соусом» — ролл с лососем и кокосовым соусом, кранчем и нитями чили.

Японский десерт «Моти» — пирожное на основе рисовой муки и сахарной пудры, наполненное взбитым творожным кремом с маскарпоне и черникой. Подаётся с соусом манго и мятой.



Общий вес: 1100 г

Адрес: ул. Кирова, 30. Время работы: пн-вс 12.00 — 24.00

«Все как он любит»

Что входит в сет:

Хрустящая говядина, соус из тунца, печёный картофель, яйцо пашот, микс салатов

Баветте с куриным филе, соус из пепперони, водоросли Вакаме, пармезан

Сырный крем-брюле, мусс из черной смородины с медом белой акации



Общий выход: 900 г

Адрес: ул. Билецкого, 4. Время работы: вс-чт: 15.00 — 2.00, пт-сб: 15.00 — 4.00

Black Bar

Что входит в сет:

Шницель с овощами гриль и соусом сальса

Цыпленок в апельсиновом соусе с лёгким салатом

Блинчики в сливочном соусе с лососем

Картофельные рулетики со сливочным сыром



Общий выход: 1060 г

Адрес: ул. Катунина, д. 14. Время работы: пн-чт: 12.00 — 24.00, пт-сб: 12.00 — 02.00, вс: 11.00 — 24.00

Кафe TASTE

Что входит в сет:

Брускетта с печеными томатами

Боул с курицей и битыми огурцами

Шу с арахисовым пралине



Общий выход: 535 г

Адрес: ул. Рогачевская, 4. Время работы: пн-вс 12.00 — 23.00

Джаз кафе

Что входит в сет:

Cалат с креветками

Ролл Сен Сей

Пицца Бриз



Общий выход: 990 г

Адрес: ул. Ирининская, д. 6 (со стороны ул. Советской). Время работы: пн-вс: 10.00−23.00

Кафе «Иверия»

Что входит в сет:

Хачапури «Аджарули»

Пхали из капусты

Бадриджани

Остри от Шеф-повара

Сациви

Купаты

Хинкали с мясом

Лаваш

Соус «Сацебели»



Общий выход:1190 г

Адрес: ул. Озерная, д. 56. Время работы: 12.00 — 23.00 (время работы кухни: 12.00 — 22.00)

ПНВИ

Что входит в сет:

Татаки из лосося со шпинатом

Брускетта с ростбифом, печеным перцем и мармеладом из красного лука

Мисо цыпленок с муссом из цветной капусты и маринованным цукини

Реструктуризованный «наполеон»



Общий выход: 740 г

Адрес: ул. Артиллерийская, д. 6. Время работы: вс-чт: 15.00 — 01.30, пт-сб: 15.00 — 03.00

Ресторан «Прованс»

Что входит в сет:

Смёрреброд с тартаром из говядины, мусс из грибов

Томатный суп с морепродуктами

Лимонная треска с томатом и фасолью

Груша в вине с ванильным мороженым



Общий выход: 810 г

Адрес: ул. Билецкого, 1. Время работы: пн-вс: 12.00 — 23.00

Бар «Квартирник»

Что входит в сет:

Пицца с говяжьими колбасками и корнишонами

Митболы в панировке

Куриные крылышки

Бородинские гренки с сыром

Картофель фри

Сырный мусс

Томатная сальса

Чесночный соус

Овощные палочки (морковь, сельдерей)



Общий выход: 1200 г

Адрес: Билецкий спуск, 1. Время работы: пн-ср: 16.00 — 00.00. чт-пт: 16.00 — 01.00, сб: 14.00 — 01.00, вс: 14.00 — 00.00

Кафе «Adagio»

Что входит в сет:

Салат с вяленой куриной грудкой и маринованными грибами

Рамен со свининой «Тясю» и пшеничной лапшой

Говяжья вырезка с картофелем «Пай»

Шоколадный чиз-крем с конфетами из чернослива и кешью

Ржаной хлеб на закваске



Общий выход: 1070 г

Адрес: Проспект Ленина, 3. Время работы: вс-чт: 11.00 — 23.00, пт-сб: 12.00 — 1.00

Мама Хуана

Что входит в сет:

Эквадорский салат с жаренным халлуми

Трио хумуса:

— из жженого перца

— из черной фасоли

— с базиликовым песто

Томленая говяжья шея, пюре из картофеля и свеклы, соус грейви и кукурузно-сырный

Шоколадная страсть (шоколадный бисквит, шоколадный мусс, белый шоколад, кокосовое молоко)



Общий выход: 900 г

Адрес: Советская, 29 а. Время работы: вс-чт: 12.00 — 02.00 (кухня работает до 00.00), пт-сб: 12.00 — 04.00 (кухня работает до 02.00)

PIZZBURG

Что входит в сет:

Пицца «Амели» (свежая груша, ветчина, голубой сыр дор блю, моцарелла, крем чиз)

Бургер «Гарсон» с томленным клюквенным соусом (натуральная котлета из рубленой говядины, маринованные огурчики, обжаренный лук, соусы)

Бургер «Сырная бомбочка» (натуральная куриная котлета, сырные палочки, сыр Чеддер, ветчина, свежий томат и сырный соус)

Салат «Испуганная нимфа» (листья салата айсберг, обжаренное куриное филе, крем чиз, груша в маринаде, орех грецкий, соус)

Луковые кольца

Картофель по-деревенски

Соус: томленный клюквенный

Соус: белый с горчицей



Общий вес: 1150 г

Адреса: Ресторан PIZZBURG ул. Кожара, 6а; филиал ресторана в ТРЦ «Мандарин Плаза» пр-т Речицкий, 5 В (1 этаж). Время работы: на Кожара 6а: пн-чт: 11.00 — 22.00; пт-вс: 11.00 — 23.00; филиал в ТРЦ «Мандарин Плаза»: пн-вс: 10.00 — 22.00.