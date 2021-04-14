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Помните, что скоро Gastrofest? Узнали, какие сеты по 24 рубля и где предложат в Гомеле

14.04.2021 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 15 апреля по 2 мая в Минске и всех областных центрах пройдет первый республиканский Gastrofest. Стоимость фестивального предложения в столице — 28 рублей, в регионах — 24 рубля. В Гомеле в гастрофесте участвуют 15 заведений. TUT.BY узнал, какие сеты там представят.

Ресторан «ПАТИО»

Что входит в сет:

  • Пицца «Ардея» — полузакрытая пицца с пепперони и пастой Феттучини
  • Салат «Цезарь» со свининой
  • Десерт «Ферония»

Общий выход: 950 г

Адрес: ул. Коммунаров, д. 6.

Время работы: вс-чт: 12.00 — 00.00, пт-сб: 12.00 — 01.00 (кухня работает: вс-чт: 12.00 — 23.30, пт-сб: 12.00−00.30)

Кафе GARAGE

Что входит в сет:

  • Бургер Болоньезе
  • Рулетики с охотничьими колбасками, соусами и сыром Моцарелла
  • Говяжья котлета с яйцом
  • Тостада с курицей
  • Чесночные гренки с сыром Моцарелла
  • Картофель фри
  • Кукуруза обжаренная
  • Салат Коул-слоу.

Общий выход: 1280 г

Адрес: пр-т Речицкий, 5 В.
Время работы: пн-вс: 11.00−23.00

Ресторан «Rasskazov»

Что входит в сет:

  • Салат с карамелизированной грушей и сыром «Камамбер» — смесь салата с карамелизированной грушей, сыром «Камамбер» и кедровыми орешками.
  • Семга в рисовой бумаге с картофелем «Гратен» — нежная сёмга в хрустящей рисовой бумаге, картофель в сливках с сыром.
  • Крем-суп из брокколи с хрустящими гренками
  • Капкейк «Шоколадный» — шоколадный масляный кекс с прослойкой из нутеллы, украшен воздушным кремом с сыром маскарпоне, горьким шоколадом, голубикой и зеленью.

Общий вес: 920 г

Адрес: ул. Кирова, 90а
Время работы: пн-вс: 12.00 — 24.00 (время работы кухни: 12.00 — 23.15)

Ресторан «UMI»

Что входит в сет:

  • «Рамэн со свининой» — японский суп с пшеничной лапшой, овощами и свининой.
  • «Хрустящая фасоль с цыплёнком» — хрустящая стручковая фасоль с цыплёнком в сладко-остром соусе.
  • «Ролл с лососем и кокосовым соусом» — ролл с лососем и кокосовым соусом, кранчем и нитями чили.
  • Японский десерт «Моти» — пирожное на основе рисовой муки и сахарной пудры, наполненное взбитым творожным кремом с маскарпоне и черникой. Подаётся с соусом манго и мятой.

Общий вес: 1100 г

Адрес: ул. Кирова, 30. Время работы: пн-вс 12.00 — 24.00

«Все как он любит»

Что входит в сет:

  • Хрустящая говядина, соус из тунца, печёный картофель, яйцо пашот, микс салатов
  • Баветте с куриным филе, соус из пепперони, водоросли Вакаме, пармезан
  • Сырный крем-брюле, мусс из черной смородины с медом белой акации

Общий выход: 900 г

Адрес: ул. Билецкого, 4. Время работы: вс-чт: 15.00 — 2.00, пт-сб: 15.00 — 4.00

Black Bar

Что входит в сет:

  • Шницель с овощами гриль и соусом сальса
  • Цыпленок в апельсиновом соусе с лёгким салатом
  • Блинчики в сливочном соусе с лососем
  • Картофельные рулетики со сливочным сыром

Общий выход: 1060 г

Адрес: ул. Катунина, д. 14. Время работы: пн-чт: 12.00 — 24.00, пт-сб: 12.00 — 02.00, вс: 11.00 — 24.00

Кафe TASTE

Что входит в сет:

  • Брускетта с печеными томатами
  • Боул с курицей и битыми огурцами
  • Шу с арахисовым пралине

Общий выход: 535 г

Адрес: ул. Рогачевская, 4. Время работы: пн-вс 12.00 — 23.00

Джаз кафе

Что входит в сет:

  • Cалат с креветками
  • Ролл Сен Сей
  • Пицца Бриз

Общий выход: 990 г

Адрес: ул. Ирининская, д. 6 (со стороны ул. Советской). Время работы: пн-вс: 10.00−23.00

Кафе «Иверия»

Что входит в сет:

  • Хачапури «Аджарули»
  • Пхали из капусты
  • Бадриджани
  • Остри от Шеф-повара
  • Сациви
  • Купаты
  • Хинкали с мясом
  • Лаваш
  • Соус «Сацебели»

Общий выход:1190 г

Адрес: ул. Озерная, д. 56. Время работы: 12.00 — 23.00 (время работы кухни: 12.00 — 22.00)

ПНВИ

Что входит в сет:

  • Татаки из лосося со шпинатом
  • Брускетта с ростбифом, печеным перцем и мармеладом из красного лука
  • Мисо цыпленок с муссом из цветной капусты и маринованным цукини
  • Реструктуризованный «наполеон»

Общий выход: 740 г

Адрес: ул. Артиллерийская, д. 6. Время работы: вс-чт: 15.00 — 01.30, пт-сб: 15.00 — 03.00

Ресторан «Прованс»

Что входит в сет:

  • Смёрреброд с тартаром из говядины, мусс из грибов
  • Томатный суп с морепродуктами
  • Лимонная треска с томатом и фасолью
  • Груша в вине с ванильным мороженым

Общий выход: 810 г

Адрес: ул. Билецкого, 1. Время работы: пн-вс: 12.00 — 23.00

Бар «Квартирник»

Что входит в сет:

  • Пицца с говяжьими колбасками и корнишонами
  • Митболы в панировке
  • Куриные крылышки
  • Бородинские гренки с сыром
  • Картофель фри
  • Сырный мусс
  • Томатная сальса
  • Чесночный соус
  • Овощные палочки (морковь, сельдерей)

Общий выход: 1200 г

Адрес: Билецкий спуск, 1. Время работы: пн-ср: 16.00 — 00.00. чт-пт: 16.00 — 01.00, сб: 14.00 — 01.00, вс: 14.00 — 00.00

Кафе «Adagio»

Что входит в сет:

  • Салат с вяленой куриной грудкой и маринованными грибами
  • Рамен со свининой «Тясю» и пшеничной лапшой
  • Говяжья вырезка с картофелем «Пай»
  • Шоколадный чиз-крем с конфетами из чернослива и кешью
  • Ржаной хлеб на закваске

Общий выход: 1070 г

Адрес: Проспект Ленина, 3. Время работы: вс-чт: 11.00 — 23.00, пт-сб: 12.00 — 1.00

Мама Хуана

Что входит в сет:

  • Эквадорский салат с жаренным халлуми
  • Трио хумуса:

— из жженого перца
— из черной фасоли
— с базиликовым песто

  • Томленая говяжья шея, пюре из картофеля и свеклы, соус грейви и кукурузно-сырный
  • Шоколадная страсть (шоколадный бисквит, шоколадный мусс, белый шоколад, кокосовое молоко)

Общий выход: 900 г

Адрес: Советская, 29 а. Время работы: вс-чт: 12.00 — 02.00 (кухня работает до 00.00), пт-сб: 12.00 — 04.00 (кухня работает до 02.00)

PIZZBURG

Что входит в сет:

  • Пицца «Амели» (свежая груша, ветчина, голубой сыр дор блю, моцарелла, крем чиз)
  • Бургер «Гарсон» с томленным клюквенным соусом (натуральная котлета из рубленой говядины, маринованные огурчики, обжаренный лук, соусы)
  • Бургер «Сырная бомбочка» (натуральная куриная котлета, сырные палочки, сыр Чеддер, ветчина, свежий томат и сырный соус)
  • Салат «Испуганная нимфа» (листья салата айсберг, обжаренное куриное филе, крем чиз, груша в маринаде, орех грецкий, соус)
  • Луковые кольца
  • Картофель по-деревенски
  • Соус: томленный клюквенный
  • Соус: белый с горчицей

Общий вес: 1150 г

Адреса: Ресторан PIZZBURG ул. Кожара, 6а; филиал ресторана в ТРЦ «Мандарин Плаза» пр-т Речицкий, 5 В (1 этаж). Время работы: на Кожара 6а: пн-чт: 11.00 — 22.00; пт-вс: 11.00 — 23.00; филиал в ТРЦ «Мандарин Плаза»: пн-вс: 10.00 — 22.00.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомеле в гастрофесте участвуют 15 заведений. TUT.BY узнал, какие сеты там представят.
 
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