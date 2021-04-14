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Чудеса реакции. В Санкт-Петербурге мужчина спас своего ребенка от несущейся машины
Источник материала: Tut.by
Инцидент, который мог закончится трагично, попал на видео в Санкт-Петербурге. На записи с камер видеонаблюдения видно, как отец с ребенком стоят на тротуаре, когда на них на полном ходу летит кроссовер. За доли секунды мужчина успевает схватить мальчика и отбежать с ним на несколько метров, а машина врезается в здание. К счастью, никто не пострадал.
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Остановить машину не помогло и железное ограждение на тротуаре - кроссовер сбил его на полном ходу.
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