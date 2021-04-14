ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чудеса реакции. В Санкт-Петербурге мужчина спас своего ребенка от несущейся машины

14.04.2021 13:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инцидент, который мог закончится трагично, попал на видео в Санкт-Петербурге. На записи с камер видеонаблюдения видно, как отец с ребенком стоят на тротуаре, когда на них на полном ходу летит кроссовер. За доли секунды мужчина успевает схватить мальчика и отбежать с ним на несколько метров, а машина врезается в здание. К счастью, никто не пострадал.

Как пишет «КП-Петербург», за рулем Volvo была женщина. В салоне также находился ребенок. По всей видимости, водитель трогалась с места и перепутала педали. За несколько секунд она успела зацепить стоящий сзади Volkswagen и вырулить к дому, при этом развив приличную скорость. Информации об алкоголе в крови у виновника ДТП нет.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остановить машину не помогло и железное ограждение на тротуаре - кроссовер сбил его на полном ходу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кузнецов: «Арест Зенковича — это осознанный захват заложника»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by