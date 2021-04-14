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Первый энергоблок БелАЭС может получить лицензию на эксплуатацию в мае

14.04.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС планируется рассмотреть в мае 2021 г. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Леонид Дедуль.

«Ввод станции проводится в несколько этапов, включая физический и энергетический пуск. Сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация, которая предусматривает более 250 испытаний. Сегодня они уже на завершающей стадии», - сказал Дедуль, которого цитирует БелТА.

В ходе пусконаладочных работ и испытаний проверялась корректность работы всех систем. Главной целью было получить предусмотренные проектом параметры.

«Фактически уже можно говорить о том, что по всем испытаниям достигнуты критерии. Сейчас идет обработка результатов, будут предоставлены отчеты в регулирующий орган. После подтверждения станции, что они готовы к промышленной эксплуатации, мы будем рассматривать вопрос о выдаче лицензии. Ожидаемый срок – май», - отметил первый заместитель начальника Госатомнадзора.

 
 
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Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС планируется рассмотреть в мае 2021 г. Об этом сообщил первый заместитель начальника...
 
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