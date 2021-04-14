|
Заблокирован доступ к сайту о политзаключенных
Источник материала: Партизан
Как сообщает
Сайт Dissidentby.com содержит информацию о политзаключенных: имена, контакты, а также реквизиты для помощи семьям политзаключенным. Всего на сайте есть информация о 526 арестованных по политическим делам, независимо от того, уже признан этот заключенный политзаключенным правозащитниками или нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает ОО "Белорусская ассоциация журналистов", сайт перестал открываться с некоторых провайдеров. У пользователей появляется надпись, что доступ к сайту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)