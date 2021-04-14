Заблокирован доступ к сайту о политзаключенных

Сайт Dissidentby.com содержит информацию о политзаключенных: имена, контакты, а также реквизиты для помощи семьям политзаключенным. Всего на сайте есть информация о 526 арестованных по политическим делам, независимо от того, уже признан этот заключенный политзаключенным правозащитниками или нет.