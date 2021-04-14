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Пока слухи: главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии
Источник материала: Партизан
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, скорее всего, возглавит сборную Германии, сообщил бывший игрок клуба Лотар Маттеус.
"Это была последняя игра Лиги чемпионов для Ханси Флика в качестве тренера "Баварии". Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом", — сказал Маттеус в эфире Sky Germany.
Флик возглавил клуб из Мюнхена в 2019 году. В "Баварии" он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.
Вчера "Бавария" вылетела от "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:3).
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Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, скорее всего, возглавит сборную Германии, сообщил бывший игрок клуба Лотар Маттеус.
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