



"Это была последняя игра Лиги чемпионов для Ханси Флика в качестве тренера "Баварии". Он приоритетный кандидат для Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву. Флик примет предложение летом", — сказал Маттеус в эфире Sky Germany.





Флик возглавил клуб из Мюнхена в 2019 году. В "Баварии" он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.





Вчера "Бавария" вылетела от "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:3).







