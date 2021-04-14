Долги белорусских флагманов достигли космических высот

Суммарные долги крупных и средних компаний Беларуси к 1 марта достигли 155,9 млрд BYN. Для сравнения: ВВП за 2020 год составил 147 млрд BYN, а ВВП за 2021-й по прогнозу Минэкономики ожидается на уровне 158,5 млрд BYN, пишут banki24.by , пишут





Самое большое долговое бремя в денежном выражении легло на флагманов Минска — 42,7 млрд BYN. Среди областей по размеру обязательств лидировала Минская — 26,3 млрд BYN.





В остальных областях долги распределились следующим образом: Брестская — 9,7 млрд BYN, Витебская — 14 млрд BYN, Гомельская — 24,2 млрд BYN, Гродненская — 25,6 млрд BYN, Могилевская — 13,4 млрд BYN.





Последнее место Брестчины по объему долгов можно объяснить меньшими масштабами комплексной модернизации в этом регионе. Больше всего долгов накопили флагманы белорусской промышленности — 90,6 млрд BYN.





С начала 2021 года размер обязательств промышленников увеличился на 17,4%. Внутри промышленности были явные лидеры по сумме суммарных обязательств: энергетика — 19,7 млрд BYN, пищепром — 11,5 млрд BYN, деревообработка и целлюлозники — 10,6 млрд BYN.





Размер долга в энергетике в 2021-м вырос в 3,2 раза. Это обусловлено изменением основного вида деятельности у некоторых крупных компаний. Иначе говоря, если ранее «перешедшие» организации учитывались по строительству, то теперь это энергетический сектор.





Аналогичным образом изменились долги в строительстве: они сократились за 2021 год более чем втрое — до 6,4 млрд BYN.





Долги сельского хозяйства на 1 марта составили 15,1 млрд BYN, оптовой торговли — 7,2 млрд BYN, ритейла — 9,9 млрд BYN, транспорта — 7,6 млрд BYN, в сфере информации и связи — 3,2 млрд BYN.





В структуре суммарных долгов всегда есть просроченная компонента. Это долги, которые компании не могут вернуть в установленные сроки.





К 1 марта суммарная просрочка флагманов Беларуси составила 10,780 млрд BYN. С начала 2021 года она поднялась на 5,7%.





В региональном разрезе центрами накопления просрочки являются Минская (2,521 млрд BYN) и Гомельская (2,515 млрд BYN) области. По Минску просроченные долги составили 1,580 млрд BYN.





По промышленности просрочка достигла 5,244 млрд BYN, по сельскому хозяйству — 2,881 млрд BYN, по строительству — 886 млн BYN, по торговле — 759,3 млн BYN, по транспорту — 260,1 млн BYN.