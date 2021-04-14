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Препятствий нет: Карпенко о "родительской" статье в Кодексе об образовании

14.04.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр ― Sputnik. Школы в Беларуси настолько открыты, что ознакомиться с учебным процессом или узнать что-то может любой проходивший мимо учреждения человек, рассказал журналистам в среду министр образования страны Игорь Карпенко, комментируя новшества в новый Кодекс об образовании.

Напомним, на прошлой неделе в парламенте депутаты в первом чтении утвердили новый кодекс о образовании.

Обсуждая законопроект, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк сказал, что "родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс". По его словам, норма четко оговорена в законодательстве. За вопросами и любой информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования.

Игорь Карпенко пояснил, что тема действительно всколыхнула общественность, "однако некоторые телеграм-каналы недостоверно преподнесли информацию".

"Чтобы все грамотно понимать, нужно открыть 500 страниц кодекса и прочитать его. Ничего в этой теме не изменилось", - отметил он.

По его словам, в старой редакции была 33-я статья, где было записано право родителей на ознакомление с образовательным процессом, его формами и методами. Сейчас эта статья претерпела небольшое изменение, стала 34-й по своему счету, и в ней прописано следующее: ознакомиться с образовательным процессом родители смогут в порядке, установленном учреждением образования.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"И это естественно. Если в школе учатся 700 учеников, и одномоментно все 700 родителей захотят прийти в школу, то будет коллапс. Для этого создана такая система", - уточнил Карпенко.

Министр вспомнил, как его критиковали за то, что Минобразования установило привлекать учителей-предметников в шестой школьный день.

"Как родителю прийти и ознакомиться, почему у Вани или Тани не получается, к примеру, математика? Прибегать к учителю за 5 минут до начала урока или спокойно прийти в шестой школьный день и пообщаться по конкретному ребенку по конкретной проблеме – что лучше?  Не думаю, что учителя сегодня будут препятствовать тому, чтобы родитель получил исчерпывающую информацию о своем ребенке", - сказал глава ведомства.

Игорь Карпенко также констатировал, что несмотря на множество вопросов от родителей и трения со школьными администрациями, каждое учреждение образования сегодня настолько открыто, "что каждый, даже проходивший мимо школы человек, может получить информацию об учебном процессе".

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Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского образовательного ведомства напомнил, что для получения информации об учебном процессе существует шестой школьный день.
 
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