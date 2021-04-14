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Жителя Бреста, который напал на медика со словами «ты же вчера против Лукашенко!», осудили на два года «химии»

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Инцидент произошел 5 января в травмпункте БСМП.

Жителя Бреста, который напал на медика со словами «ты же вчера против Лукашенко!», осудили на два года «химии»

14 апреля судья Ленинского района Бреста Святослав Калина огласил приговор Николаю Вакуличу: признать виновным по ч.1 ст.339 УК «Хулиганство», назначить наказание в виде двух лет «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение о открытого типа), сообщает правозащитный центр «Весна».

Кроме того, Вакулич должен будет выплатить пострадавшему 500 рублей в качестве моральной компенсации.

Напомним, происшествие произошло в травмпункте БСМП. Оно было снято на видео, попало в сеть.

На ролике Вакулич ругался матом, говорил врачу скорой Андрею Рокало: «Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко!»

После этого Николай ударил медика по лицу.

 
Теги: Брест
 
 
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