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Жителя Бреста, который напал на медика со словами «ты же вчера против Лукашенко!», осудили на два года «химии»
14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Инцидент произошел 5 января в травмпункте БСМП.
14 апреля судья Ленинского района Бреста Святослав Калина огласил приговор Николаю Вакуличу: признать виновным по ч.1 ст.339 УК «Хулиганство», назначить наказание в виде двух лет «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение о открытого типа),
Кроме того, Вакулич должен будет выплатить пострадавшему 500 рублей в качестве моральной компенсации.
Напомним, происшествие произошло в травмпункте БСМП. Оно было снято на видео, попало в сеть.
На ролике Вакулич
После этого Николай ударил медика по лицу.
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Жителя Бреста, который напал на медика со словами «ты же вчера против Лукашенко!», осудили на два года «химии»
Инцидент произошел 5 января в травмпункте БСМП.
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