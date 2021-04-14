Жителя Бреста, который напал на медика со словами «ты же вчера против Лукашенко!», осудили на два года «химии»

Источник материала: Салiдарнасць

Инцидент произошел 5 января в травмпункте БСМП.





14 апреля судья Ленинского района Бреста Святослав Калина огласил приговор Николаю Вакуличу: признать виновным по ч.1 ст.339 УК «Хулиганство», назначить наказание в виде двух лет «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение о открытого типа), сообщает правозащитный центр «Весна».

Кроме того, Вакулич должен будет выплатить пострадавшему 500 рублей в качестве моральной компенсации.

Напомним, происшествие произошло в травмпункте БСМП. Оно было снято на видео, попало в сеть.

На ролике Вакулич ругался матом , говорил врачу скорой Андрею Рокало: «Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко!»

После этого Николай ударил медика по лицу.