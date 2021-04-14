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В Беларуси ограничили доступ к сайту с информацией о политзаключенных
14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На dissidentby.com размещается список людей, находящихся в заключении, их основная информация (имена, контакты, ближайшие дни рождения), а также реквизиты для помощи семьям.
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На dissidentby.com публиковались также реквизиты для помощи семьям заключенных.
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