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Андрей Новиков. Фото: Радыё Рацыя

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан бывший политзаключенный Андрей Новиков Он приехал в Поставы проведать жену с детьми.

7 месяцев являлся политическим заключенным и содержался в минском СИЗО №1 по «делу Тихановского». Впоследствии был депортирован в Россию с запретом посещать Беларусь 10 лет, без объяснения причин освобождения и его статуса по делу.Как сообщает телеграм-канал «Страна для жизни», Андрей Новиков был задержан вчера примерно в 21:30 в Поставах.Он приехал проведать жену с детьми. У Андрея полуторагодовалая дочь и еще одна дочь с инвалидностью. Его доставили в РОВД г. Поставы.Предварительно ему инкриминируют ст. 371 Уголовного кодекса (Незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь). В пятницу 16 апреля в присутствии адвоката будет предъявлено обвинение,«Весна».