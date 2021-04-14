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Задержан бывший политзаключенный Андрей Новиков

14.04.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан бывший политзаключенный Андрей Новиков
Андрей Новиков. Фото: Радыё Рацыя
Вечером 13 апреля сотрудники Поставского РОВД задержали бывшего политзаключенного Андрея Новикова, волонтера инициативной группы по сбору подписей Светланы Тихановской и активиста «Страна для жизни».

Андрей Новиков 7 месяцев являлся политическим заключенным и содержался в минском СИЗО №1 по «делу Тихановского». Впоследствии был депортирован в Россию с запретом посещать Беларусь 10 лет, без объяснения причин освобождения и его статуса по делу.

Как сообщает телеграм-канал «Страна для жизни», Андрей Новиков был задержан вчера примерно в 21:30 в Поставах.

Он приехал проведать жену с детьми. У Андрея полуторагодовалая дочь и еще одна дочь с инвалидностью. Его доставили в РОВД г. Поставы.

Предварительно ему инкриминируют ст. 371 Уголовного кодекса (Незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь). В пятницу 16 апреля в присутствии адвоката будет предъявлено обвинение, пишет «Весна».
 
 
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Он приехал в Поставы проведать жену с детьми.
 
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