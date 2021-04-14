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Шеф-повар приготовила салат из попкорна с майонезом. В интернете его назвали отвратительным

14.04.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О вкусах не спорят, но иногда случаются и откровенные кулинарные провалы. Так посчитали интернет-пользователи, оценив заочно (а кто-то и очно) салат, основным ингредиентом которого стал попкорн. Свой вариант блюда предложила популярная телеведущая шеф-повар Молли Йе: в состав входит собственно попкорн, майонез и овощи.

Повар уверяет, что попкорновый салат является традиционным блюдом на Среднем Западе, однако выходцы оттуда уверяют, что первый раз слышат о таком, пишет BoredPanda. Далее Молли заявляет о прекрасных вкусовых качествах салата: он просто объедение и приятно хрустит во рту. Опять же, интернет-аудитория сомневается касательно данного утверждения, считая, что смесь получится как минимум влажной: попкорн размякнет в майонезе и превратится в кашу.

В ролике, который уже посмотрели несколько миллионов раз, звучат эпитеты, восхваляющие рецепт. Один из редакторов Buzzfeed решил попробовать следовать наставлениям Молли: овощи действительно хрустят, а попкорн — нет. Да и на вкус, говорит, так себе.

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О вкусах не спорят, но иногда случаются и откровенные кулинарные провалы. Так посчитали интернет-пользователи, оценив заочно (а кто-то и очно) салат, основным...
 
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