В карьере под Микашевичами горел БелАЗ

Источник материала: Onliner

В интернете получила распространение информация о возгорании карьерного самосвала БелАЗ, инцидент произошел в карьере под Микашевичами. Есть фото, на котором видно, что обгорела передняя часть машины, в том числе кабина.

В Брестском областном управлении МЧС корреспонденту Onliner подтвердили факт возгорания, уточнив, что это произошло в движении, поэтому разбирательством занимается Госавтоинспекция.

По неподтвержденной пока информации, БелАЗ горел в горнодобывающем карьере РУПП «Гранит». Однако на предприятии корреспонденту Onliner сообщили, что такой информацией не обладают, и предложили отправить письменный запрос, на который, если сочтут нужным, ответят. Запрос отправлен, мы опубликуем комментарий в том случае, если его получим.

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