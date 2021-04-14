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В карьере под Микашевичами горел БелАЗ

14.04.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В интернете получила распространение информация о возгорании карьерного самосвала БелАЗ, инцидент произошел в карьере под Микашевичами. Есть фото, на котором видно, что обгорела передняя часть машины, в том числе кабина.

В Брестском областном управлении МЧС корреспонденту Onliner подтвердили факт возгорания, уточнив, что это произошло в движении, поэтому разбирательством занимается Госавтоинспекция.

По неподтвержденной пока информации, БелАЗ горел в горнодобывающем карьере РУПП «Гранит». Однако на предприятии корреспонденту Onliner сообщили, что такой информацией не обладают, и предложили отправить письменный запрос, на который, если сочтут нужным, ответят. Запрос отправлен, мы опубликуем комментарий в том случае, если его получим.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
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В интернете получила распространение информация о возгорании карьерного самосвала БелАЗ, инцидент произошел в карьере под Микашевичами. Есть фото, на котором...
 
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