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Лидера Независимого профсоюза горняков 1-го рудоуправления «Беларуськалия» доставили в РОВД «для беседы»

14.04.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Независимого профсоюза горняков (НПГ) 1-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Павел Разумовский утром 14 апреля был доставлен «для беседы» в РОВД Солигорска.

Лидера Независимого профсоюза горняков 1-го рудоуправления «Беларуськалия» доставили в РОВД «для беседы»

Как рассказал Разумовский БелаПАН, около 07:20 в дверь квартиры начали звонить работники милиции.

«В окно выглянул — там стояли две машины (милицейская и гражданская). Настойчиво звонили. Когда открыл, попросили проехать в РОВД для беседы. Водили из кабинета в кабинет. А у нас как раз сегодня проходит отчетно-выборная конференция НПГ», — сообщил Разумовский.

По его словам, «вопросов особых не задавали», просили показать содержимое телефона, хотели посмотреть, есть ли в нем признанные деструктивными телеграм-каналы.

«Я им заявил, что ни в каких деструктивных каналах не состою. Оказалась, по их версии, кто-то в телеграм-канале оскорблял работника милиции, решили проверить меня», — сообщил Разумовский.

 

 

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«Протокол на меня не составляли, просто провели опрос. Я им телефон в руки не отдал, сказал, пусть конфискуют под протокол, разблокировать я его не согласился. Они его осмотрели с моих рук, сфотографировали рабочий стол телефона. Узнали про конференцию и что пошла информация о моем задержании в интернете. Я уже собрался в камеру идти, но на удивление вывели из РОВД и сказали: счастливого пути, не попадайтесь», — рассказал профсоюзный лидер.

В общей сложности Разумовский, по его словам, провел в РОВД около двух часов.

 
 
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Председатель Независимого профсоюза горняков (НПГ) 1-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Павел Разумовский утром 14 апреля был доставлен «для беседы» в РОВД...
 
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