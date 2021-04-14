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Данила Козловский сообщил о расставании с Ольгой Зуевой

14.04.2021 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слухи о расставании Данилы Козловского и Ольги Зуевой ходили уже давно, и только сейчас актер их подтвердил. О разрыве с возлюбленной он рассказал в YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?», пишет spletnik.

— Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать — это наша жизнь, глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду, — признался он.


Год назад у пары родилась дочь Ода Валентина, которая сейчас вместе со своей мамой живет в США. По словам Козловского, разлука с дочерью дается ему очень тяжело. Но летать к ней он старается как можно чаще.

— Как только у меня появляется время, я лечу туда на несколько недель, хоть на четыре дня. Я никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить. Я никогда не думал, что на это способен. Я на самом деле довольно эгоистичный человек, и испытывать к кому-то настолько сильное чувство довольно неожиданно для меня, — поделился он.

Актер сказал, что его дочь носит фамилию своей мамы, и выразил сожаление по этому поводу. При этом он отметил, что Зуева не препятствует его общению с дочерью и не переносит их личные отношения на отношения с ребенком.

Об отношениях Данилы Козловского и Ольги Зуевой стало известно в феврале 2015 года. Осенью прошлого года актера заподозрили в романе с его коллегой Оксаной Акиньшиной — они вместе снимались в фильме «Чернобыль», режиссером которого выступил Козловский.

 
 
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Год назад у пары родилась дочь Ода Валентина, которая сейчас вместе со своей мамой живет в США.
 
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